Você já se perguntou quanto realmente precisa ter em uma reserva de emergência? Muitos especialistas sugerem guardar o equivalente a seis meses do seu salário, mas será que isso faz sentido? Quantas vezes na sua vida você precisou gastar seis meses de salário de uma só vez? E mais, será que o termo "reserva de emergência" é o mais adequado para descrever essa poupança?

Com um bom planejamento, você vai deixar de ter uma reserva de emergências e vai passar a ter uma reserva de liquidez eficiente. - Pixabay

O problema com o conceito tradicional de "reserva de emergência" é que ele pode criar uma falsa sensação de segurança e levar você a manter uma quantia excessiva de dinheiro parado, rendendo muito pouco. Quando tratamos esse fundo como algo exclusivamente para emergências, acabamos negligenciando o potencial de crescimento que ele poderia ter se fosse estruturado de maneira diferente. É aqui que entra o conceito de "reserva de liquidez".

A diferença entre os dois termos não é apenas uma questão de semântica; ela reflete uma abordagem completamente diferente de como você deve gerenciar essa parte do seu patrimônio. Uma "reserva de liquidez" é planejada para equilibrar a segurança com a oportunidade de retorno, permitindo que você tenha acesso rápido ao dinheiro quando necessário, sem sacrificar os ganhos potenciais.

Vamos pensar em um exemplo prático: se você deixar toda a sua reserva em um CDB de liquidez diária, você provavelmente receberá um rendimento próximo de 100% do CDI. No entanto, ao escalonar esse dinheiro em prazos mais longos, você pode aumentar significativamente seu retorno. Um CDB de um ano pode render cerca de 107% do CDI, enquanto um de dois anos pode chegar a 112%, e um de três anos, 115%. Em prazos ainda maiores, esse rendimento pode subir para até 120% do CDI. Ou seja, ao manter tudo em liquidez imediata, você não só perde a oportunidade de ganhar mais, como também compromete o potencial de crescimento do seu patrimônio.

O segredo para ter uma reserva de liquidez eficiente é o planejamento. Quando você prevê ao longo do tempo como e quando precisará utilizar esses recursos, seja para uma viagem, compras, educação dos filhos ou outras despesas planejadas, a reserva assume o tamanho exato. Não é grande a ponto de se perderem oportunidades de investimento, nem pequena a ponto de forçar a venda de ativos de longo prazo para cobrir gastos inesperados. Uma sugestão de app gratuito para a realização de um planejamento financeiro é o Carteira de Valor.

Sem planejamento, qualquer despesa se transforma em uma emergência, porque tudo surge de repente, e você acaba apagando incêndios constantemente. O que deveria ser uma despesa ordinária passa a ser emergencial. Assim, sua carteira financeira se torna refém das despesas, sem espaço para crescimento ou aproveitamento de oportunidades. Com um bom planejamento, você vai deixar de ter uma reserva que atende emergências e vai passar a ter uma reserva de liquidez eficiente.

É importante entender que essa reserva de liquidez não é apenas para emergências reais, como a perda de emprego ou uma despesa médica inesperada. Ela também deve estar disponível para aproveitar oportunidades de investimento que surgem de forma repentina. Por exemplo, imagine que o mercado ofereça uma excelente taxa em um título de crédito privado ou uma queda no preço de ações que você vem monitorando. Ter uma reserva de liquidez estruturada permite que você aproveite essas oportunidades sem precisar liquidar seus investimentos de longo prazo em momentos inoportunos.

Portanto, ao planejar sua reserva de liquidez, você não está apenas se protegendo contra imprevistos, mas também se preparando para crescer. O segredo é encontrar o equilíbrio certo, ou seja, ter o suficiente para cobrir emergências reais e, ao mesmo tempo, garantir que seu dinheiro esteja trabalhando a seu favor, gerando retornos superiores e aproveitando as melhores oportunidades que o mercado tem a oferecer. Afinal, quem se planeja bem não apenas sobrevive às crises, mas também prospera com elas.

Michael Viriato é assessor de investimentos e sócio fundador da Casa do Investidor.

