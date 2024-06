São Paulo (SP)

Como se despedindo de um grande amigo, ou de um grande amor, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, foi até a janelinha do avião presidencial acenar um adeus para o ditador Kim Jong-un, da Coreia do Norte, que retribuiu o gesto da pista do aeroporto enquanto a aeronave partia.

A cena encerrou a visita de dois dias do presidente russo a Pyongyang, marcada pela assinatura de um pacto militar e pelas demonstrações de amizade entre os dois líderes. Amplamente divulgadas, as imagens viralizaram nas redes sociais.



O clima de ‘bromance’ chamou atenção durante a visita, que ainda contou com troca de presentes e passeios de carro. Segundo a agência de notícias russa Tass, os líderes passaram mais de 10 horas juntos.



"Você só verá Kim Jong-un sorrindo durante lançamentos de mísseis balísticos e quando Putin estiver por perto", brincou um internauta no X (antigo Twitter).



O vídeo da despedia foi alvo de montagens que incluem músicas românticas à cena, além de muitos comentários irônicos.

Na quarta (19), Putin presenteou o líder coreano com uma limusine de produção russa chamada Aurus Senat, que havia enchido os olhos de Kim durante uma visita à Rússia, em 2023. Juntos no veículo, batendo papo e alternando o comando da direção, os dois fizeram um passeio pelas ruas de Pyongyang.

O momento ganhou a internet com memes.

Em outro momento gravado pelas equipes dos mandatários, os dois "trocam gentilezas" ao discutir quem entraria em um veículo oficial primeiro. Na cena, eles parecem dizer "Você primeiro!", 'Não, você..." Por fim, Putin acaba cedendo e entra no veículo.

Segundo o assessor do Kremlin, Iuri Uchakov, Putin também deu a Kim uma adaga de almirante e um jogo de chá, cujo consumo é muito apreciado tanto na Rússia quanto na Coreia do Norte. Em troca, recebeu obras de arte, como bustos, que têm o próprio líder russo como objeto —algo apropriado para um Estado dado a culto de personalidade.

Na mesa dos acertos políticos, o pacto militar firmado entre as duas nações abre caminho para maior apoio de Pyongyang aos esforços de guerra russos na Ucrânia e tem o potencial de alterar o balanço geopolítico na península coreana.



Além disso, Putin afirmou que pode fornecer mísseis de precisão para Pyongyang, como retaliação pela autorização dada por Washington e seus aliados para que a Ucrânia use armas ocidentais contra alvos na Rússia, ampliando o escopo global da cúpula na Coreia do Norte. O russo já havia sugerido que faria isso, mas não disse com qual aliado.

O acordo de defesa mútua é desenhado para atingir diretamente os Estados Unidos, maior apoiador tanto de ucranianos quanto de sul-coreanos.