A que Pauta Chegamos! debate libertação de Assange e efeitos de descriminalização da maconha

São Paulo

Nesta quinta-feira (27), o podcast A que Pauta Chegamos! trata da decisão do Supremo Tribunal Federal de descriminalizar o porte de maconha para uso pessoal e da libertação do fundador do WikiLeaks, Julian Assange, depois de um acordo com os EUA. Além disso, os colunistas da Folha Tati Bernardi, Thiago Amparo e Fábio Zanini contam o que mais gostaram de ler, ouvir e assistir neste ano.

O episódio marca o fim da temporada do podcast que debate e aprofunda o que foi destaque nos jornais e nas redes dos últimos dias, com bastidores, análises e algum alívio cômico.

No primeiro bloco, eles analisam os efeitos da decisão do STF que envolve o porte de maconha para usuários, na guerra às drogas e na política.

O segundo bloco relembra o vazamento de documentos pelo WikiLeaks em 2010 e discute o impacto da ação de Julian Assange para os Estados Unidos. A reação internacional, incluindo a do governo Lula, também é tema.

No terceiro bloco, os colunistas aproveitam o final da temporada para reunir suas dicas culturais do semestre. Surgem na conversa séries como "Hacks" (Max) e "Vale o Escrito" (Globoplay), o podcast Vibes em Análise e o livro "Melhor Não Contar", de Tatiana Salem Levy, lançado pela Todavia.

Todos os episódios estão disponíveis nas principais plataformas de áudio. A temporada do programa teve coordenação da editoria de Podcasts da Folha e edição de som do jornalista Raphael Concli.

A que Pauta Chegamos!

Onde nas principais plataformas

Quando quinta, às 7h