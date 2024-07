São Paulo

O filme "Divertida Mente 2", da Pixar, se tornou a animação a superar mais rápido a marca de U$ 1 bilhão de dólares em bilheteria pelo mundo, com menos de 20 dias em cartaz. O sucesso das telas também invadiu as redes sociais, seja por meio de comentários e críticas ou por memes e trends. No Brasil, junho de 2024 foi o mês em que a franquia, lançada em 2015, recebeu o maior número de pesquisas no Google.

A animação se passa na mente de Riley, onde há uma sala de controle em que suas emoções são representadas por pequenas criaturas. Na sequência lançada em junho, a garota entra na puberdade e os personagens Alegria, Raiva, Nojinho e Medo ganham novos membros na equipe: Inveja, Vergonha, Tédio e Ansiedade.

Mesmo quem não assistiu à animação já deve ter se deparado com algum meme pairando pela internet ou sendo o assunto de alguma notícia. Um vídeo em que crianças, fantasiadas como as emoções, estão indignadas com a espera na fila do cinema, viralizou. "Toda geração tem o seu evento canônico 'falso patati patatá.'"

A influenciadora Virgínia, por exemplo, virou assunto por ter alugado uma sala de cinema com o marido, Zé Felipe, e os dois filhos, para assistir ao filme.

Até o perfil do Banco Central nas redes sociais entrou na trend. Na terça-feira (25), a instituição financeira publicou um meme que introduz uma nova emoção à animação: a "vontade de gastar sem poder". Internautas, porém, viram a publicação como indireta ao governo Lula.

A sequência do filme já era comentada nas redes sociais antes mesmo de voltar aos cinemas. O anúncio de que a nova personagem, Ansiedade, faria parte da história fez muita gente se animar com a possibilidade da saúde mental ser tratada no longa. Quando a notícia de que ela seria dublada pela atriz Tatá Werneck a expectativa por parte do público aumentou.

A cena em que a Alegria sugere que as pessoas ficam menos felizes à medida que crescem é uma das mais compartilhadas pelos internautas. O diálogo diz muito sobre como a animação conseguiu capturar a atenção de públicos com diversas faixas etárias ao tratar de sensações que todo mundo passa ou vai passar.

Parte do trailer, a cena em que as emoções antigas se encontram com as novas é a que mais rende memes nas redes:

Veja as outras publicações sobre a sequência de "Divertida Mente" nas redes sociais: