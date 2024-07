São Paulo

O baiano Vitor Augusto roda o Brasil na cola do seu time do coração, o Vitória. A parada seguinte seria a cidade de São Paulo, palco do confronto desta quinta-feira (4) entre o clube rubo-negro e o Corinthians, pelo Brasileiro.

Com calma, passou um dia inteiro buscando uma estadia na capital até achar um hotel "excelente" — porém num bairro ainda desconhecido para ele, que visitou a cidade outras três vezes. O bairro era a Santa Ifigênia, na região central.

Mal se acomodou e passou a receber alertas de amigos sobre a região. Resolveu tirar a prova lançando a pergunta no X (antigo Twitter), onde tem um perfil popular sobre futebol com mais de 400 mil seguidores. "Sem mentir, o quão perigoso é a Santa Ifigênia?"

O tuíte recebeu três mil respostas que o deixaram ainda mais assustado.

A região da Santa Ifigênia vive um processo de esvaziamento de clientes e de comerciantes em razão do aumento da sensação de insegurança causada pela aproximação da chamada cracolândia.

Desde a operação policial que desmantelou a feira de drogas na praça Princesa Isabel, em maio de 2022, o fluxo de usuários de drogas se espalhou de forma inconstante por ruas do bairro.

A tensão no local cresce a cada migração dos dependentes químicos, e episódios de violência se tornaram recorrentes: a região foi alvo de ao menos seis ataques a lojas em menos de um ano. Comerciantes protestam, sem muita esperança.



No dia seguinte ao alerta nas redes, Vitor decidiu sair do local, motivado também por suas próprias impressões. "Tinha uma placa na frente do hotel dizendo que ali era uma zona de risco e que era para tomar cuidado com os aparelhos eletrônicos", conta ao blog #Hashtag. "Eu nunca vivi essa realidade em nenhum outro lugar. Até então, é o lugar mais perigoso que já fui."

Para a decisão, deve ter pesado também a ligação desesperada da mãe.

Para resgatar o bairro e voltar a atrair movimento, a prefeitura iniciou obras de revitalização. Entre as melhorias anunciadas, estão alargamento das calçadas e das esquinas, elevação de cruzamentos, criação de espaços de permanência como mobiliário urbano e novo paisagismo.



Enquanto as mudanças não fazem efeito, porém, casos como o de Vitor ainda são muito comuns. Ele escolheu seu novo local de estadia, um hotel em Pinheiros, a 7 km de distância. "Estou do lado da Faria Lima. Hoje estou sossegado ", diz ele em referência à região nobre que é centro financeiro da cidade.