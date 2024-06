São Paulo

Na próxima quarta-feira (19), o cantor e compositor, que também enveredou pelo cinema, teatro e literatura, Chico Buarque, chega aos 80 anos de idade. Neste domingo (16), será lançado o livro "Chico Buarque em 80 Canções", de André Simões.

Em um evento para poucos, o lançamento, que acontecerá às 11h no Porão da Casa de Francisca, no centro histórico de São Paulo, conta com a presença do autor, além do jornalista da revista Piauí Fernando de Barros e Silva e da apresentadora do programa "Vozes do Brasil", Patrícia Palumbo.

Capa do livro 'Chico Buarque em 80 Canções' - Carlos Bozzo Junior/Folhapress/Carlos Bozzo Junior/Folhapress

Um pocket show com Romulo Fróes e Rodrigo Campos tocando canções de Chico também faz parte do lançamento.

O livro aborda, para além das letras do exímio compositor, análises ressaltando características dos arranjos, interpretação, contexto histórico, melodia, harmonia, ritmo, e uma pá de termos como tessitura, paronomásia, redondilha menor, síncope, arpejo e trítono, entre outros, com um glossário eficiente e uma discografia com altíssima taxa de informação.

Fernando de Barros e Silva escreve, na orelha do livro, que ao entrevistar Chico Buarque, em 2006, na ocasião do lançamento do álbum "Carioca", quando o jornalista trabalhava na Folha: "A certa altura da conversa, comentei que ele transmitia a sensação de que gostaria de ver seu trabalho mais bem compreendido".

Sem dar spoiler da resposta do compositor ou do livro, este é um lançamento que assegura, por meio das "análises não engessadas em fórmula", como bem escreve Fernando de Barros e Silva. Muito bem trabalhadas, por André Simões, tais análises levam o leitor a lugares nunca antes ouvidos, vistos ou sentidos nas canções de Chico.

Um primor de registro para quem conhece a arte de amealhar os sons e para quem quer deixar de ser totalmente leigo.

O lançamento é para poucos, mas o livro é para todosS.

Boa leitura!

LANÇAMENTO LIVRO ‘CHICO BUARQUE EM 80 CANÇÕES’

AUTOR André Simões

EDITORA Editora 34, 368 pág.

PREÇO R$ 87