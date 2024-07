São Paulo

Estão abertas as inscrições para a 1ª Mostra de Canções Inéditas das Comunidades de Samba de São Paulo. O concurso vai selecionar 12 sambas inéditos, que nunca tenham sido gravados e que não sejam ainda registrados.

Sambistas do Estado de São Paulo podem inscrever gratuitamente suas composições até o dia 15 de agosto.

O sambista Thobias da Vai Vai, curador da 1ª Bienal do Samba de São Paulo - Divulgação/Divulgação

Os sambas eleitos serão apresentados ao público na 1ª Bienal no Samba SP, que acontecerá em novembro, no Centro Cultural São Paulo, sob a curadoria do mestre sambista Thobias da Vai-Vai.

As músicas serão avaliadas por uma comissão julgadora do cenário do samba. As três primeiras classificadas, além da produção, arranjo, e da apresentação na bienal e gravação, receberão uma premiação em dinheiro de R$ 6 mil, R$ 4 mil e R$ 3 mil.

Segundo Thobias, "nosso objetivo é incentivar, cada vez mais, a criação de sambas nas comunidades de rodas de samba, terreiros de samba e escolas de samba, estimulando o talento dos músicos e buscando o resgate e a manutenção desse gênero musical, com seus valores e tradições".

O link de acesso ao regulamento e formulário está disponível nas redes sociais da 1ª Bienal do Samba SP, nos perfis do Instagram (@bienaldosambasp) e Facebook (1ª.Bienal do Samba SP).

A divulgação do resultado será no dia 2 de setembro.

A 1ª Bienal do Samba SP vai acontecer no Centro Cultural São Paulo durante o mês de novembro, o mês da Consciência Negra.

Na programação, além da mostra dos sambas inéditos premiados, haverá palestras com nomes importantes do gênero, workshops, shows de sambistas paulistas e exposição de fotos e artefatos do cenário do samba e do Carnaval de São Paulo.

Mais informações pelo email bienaldosambasp@gmail.com.

Boa sorte!