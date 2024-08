São Paulo

De olho no público jovem, a Nespresso se afasta gradualmente do café puro e curto que lhe deu fama e aposta no uso de suas cápsulas para o preparo de bebidas maiores e com outros ingredientes.

O início desse movimento já acontece desde que a empresa perdeu a patente do modelo, e outras empresas começaram a produzir cápsulas para as máquinas Nespresso.

Após a queda da patente, a empresa lançou um novo modelo de máquinas e cápsulas, o Vertuo, que chegou no Brasil há cerca de três anos. Esse sistema tem cápsulas diferentes e capazes de produzir bebidas maiores.

Era uma aposta para fugir da perda da patente e, ao mesmo tempo, crescer em um mercado no qual o tradicional café puro e curto perde espaço para bebidas maiores e com outros ingredientes, tendência puxada pelos jovens, sobretudo nos Estados Unidos e na China.

Desde então, a empresa lança frequentemente cápsulas da linha Vertuo dedicadas ao uso em bebidas menos tradicionais, como cafés gelados ou com diferentes aromas, como coco e melancia.

Recentemente, inspirado em uma ação global da Nestlé, dona da marca, a Nespresso lançou a campanha "Unforgettable Recipes" ("receitas inesquecíveis"), justamente com o objetivo de incentivar o uso de suas cápsulas para o preparo de bebidas elaboradas.

Nos Estados Unidos, o consumo de cafés grandes (em oposição ao espresso curto italiano) já é uma preferência há anos. Mas a entrada de jovens no mercado consumidor tem puxado a busca por bebidas cafeinadas diferentes, principalmente as geladas, que frequentemente levam ingredientes como xaropes, leites e até chantilly.

No ano passado, o Starbucks informou que 3 em cada 4 bebidas vendidas nos Estados Unidos eram geladas.

O mercado chinês, que cresce em ritmo acelerado, também é fortemente dominado por consumidores jovens e que consomem cafés com outros ingredientes.

Lá, a bebida tradicional e mais consumida é o chá. Entre os mais velhos, portanto, o consumo de café ainda é baixíssimo. Em regra, o chinês não tem o hábito de tomar café em casa.

Em contrapartida, o consumo em cafeterias tem crescido rapidamente, e hoje o país tem algumas das maiores redes do mundo, como a Luckin Coffee, que tem mais de 16 mil lojas apenas em território chinês. Assim como no Starbucks, o forte são as bebidas adocicadas, com leites e outros complementos.

Atenta a todo esse cenário, a Nespresso vai continuar apostando nos cafés maiores e desenvolvidos especialmente para preparo de bebidas geladas e com outros ingredientes. A empresa, contudo, não deve abandonar o modelo tradicional que lhe deu fama, ou seja, os espressos curtos e puros.

