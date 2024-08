São Paulo

Acontece a partir desta sexta-feira (30) até o próximo domingo (1º), no Teatro Paulo Eiró, em São Paulo, a terceira edição do Voz Festival-Arte e Diálogo, que promove debates e shows gratuitos de artistas independentes de grupos minorizados.

No intuito de contribuir para um mundo mais justo e respeitoso, no qual cada indivíduo possa ocupar o seu lugar de direito, o evento busca trazer à luz e discutir discriminações lastreadas no etarismo e deficiência, além de abordar os direitos dos povos originários.

A cantora Ceumar, uma das atrações do Voz Festival-Arte Diálogo, que acontece desta sexta-feira ao próximo domingo - Isabelle Novaes/Divulgação

Durante três dias o festival abre espaço para artistas autorais independentes da música, das artes cênicas, poesia, coral e dança, para propagarem seus projetos artísticos, que sofrem com a falta de espaço e visibilidade em espaços culturais.

Na sexta-feira (30), o tema do encontro será "Mulher 50+ Mais Criatividade e Menos Etarismo". A influenciadora Patida Mauad irá conduzir a noite, com a intervenção poética de Paula Valéria Andrade e a mesa de diálogos "Voz de Troca", mediada por Adriana Coelho Silva com a Dra. Ana Cristina Napolitano. A cantora Ceumar é quem fará o show de encerramento do dia.

No sábado (31), o tema a ser abordado será "PcD - No Foco Central", a cargo de Gustavo Parreira, que desenvolve trabalhos na moda inclusiva e sustentável. Após a intervenção poética com Mona Rikumbi, a mesa "Voz de Troca" receberá o diálogo entre a ativista PcD e LGBTQIAPN+ Priscila Siqueira e Cris Simões, fundadora da Associação dos AVCistas do Brasil, com mediação de Julia Piccolomini, fundadora e realizadora da Parada do Orgulho da Pessoa com Deficiência. O show da noite será com o multiartista PcD Quixote.

No domingo (1º), "Brasil é Terra Indígena - Fortalecimento e Protagonismo" é o tema da terceira e última noite do Voz Festival. A apresentação será da escritora, artesã e defensora dos direitos das mulheres indígenas Jovina Renhga. O coral indígena Opy Mirim fará uma intervenção artística, preparando o público para a mesa "Voz de Troca", mediada por Karai Verá Mirim, cacique da aldeia Tekoa Yvy Porã, com Olivio Jekupe, escritor de literatura nativa da aldeia Kakane Porã, em Curitiba, e Arajú Ara Poty, mãe e liderança na preservação da cultura Guarani M'bya. Katú Mirim, mulher lésbica, rapper, compositora e ativista da causa indígena, reconhecida por suas letras que recontam a história da colonização pela ótica indígena, fará o show que fecha o Voz Festival-Arte e Diálogo deste ano.

Logomarca do 'Voz Festival-Arte e Diálogo' - Divulgação/Divulgação

‘VOZ FESTIVAL-ARTE E DIÁLOGO’

ARTISTAS Vários

QUANDO De sexta-feira (30) a domingo (1º), das 19h às 22h30

ONDE Teatro Paulo Eiró, av. Adolfo Pinheiro, 765, Santo Amaro, São Paulo, tel. (11) 5546-0449

QUANTO Gratuito