São Paulo

Acontece nesta terça-feira (20), a partir das 19h, na Livraria da Travessa, no shopping Leblon, no Rio de Janeiro, o lançamento do livro "1,2,3,4! Contando o tempo com Os Paralamas do Sucesso", do baterista do grupo João Barone.

Este ano, em outubro, irá completar 43 anos que o músico João Barone, 62, tocou pela primeira vez com o guitarrista Herbert Vianna e o contrabaixista Bi Ribeiro. A apresentação aconteceu na Universidade Rural, na zona oeste do Rio, onde Barone, que iria apenas emprestar sua bateria, acabou por ocupar o lugar do baterista Vital Dias (1959-2015), que mandou o "Lima" nesta apresentação do grupo.

Capa do livro '1, 2, 3, 4! Contando o tempo com Os Paralamas do Sucesso', do baterista João Barone - Carlos Bozzo Junior/Folhapress

A "limada" de Dias, aliada ao casamento perfeito de Barone com seus irmãos de som, resultou no convite feito por Herbert Vianna para que Barone integrasse o grupo e assim "limassem" Dias do trio.

É antes desse fato que João Barone narra sua trajetória e a da banda pelo Brasil e pelo mundo no livro, que traz muito mais que relatos sobre o êxito dos Paralamas do Sucesso. São 84 capítulos que relatam desde o início de Barone na bateria, passando pelo primeiro encontro com seus parceiros de banda, seus ensaios, o contrato para o primeiro álbum, a vivência com outros grupos da mesma geração, as turnês, o Rock in Rio de 1985, as alegrias, farras, amores, tristezas e a tragédia que envolveu Herbert Vianna no acidente aéreo que vitimou fatalmente, aos 36 anos de idade, a jornalista inglesa Lucy Needham Vianna, mulher do guitarrista.

O retorno da banda, que continua atuando nos palcos com muito sucesso, também tem lugar de destaque, dada a milagrosa recuperação de "Hebe", ou melhor de Herbert, depois do acidente. Sem dar spoiler, o apelido é explicado no livro.

A obra traz ainda mais de 80 imagens, quase todas inéditas, do acervo pessoal de Barone, incluindo manuscritos de letras, fotos com outros artistas, crachás de shows históricos e cartazes de apresentações do início da banda.

A primeira noite de autógrafos acontece nesta terça-feira (20), no Rio de Janeiro, mas o baterista pretende passar por várias cidades do país levando sua música em letras.

Boa leitura!

LANÇAMENTO LIVRO ‘1,2,3,4! CONTANDO O TEMPO COM OS PARALAMAS DO SUCESSO’

AUTOR João Barone

EDITORA Máquina de Livros

PÁGINAS 416

ONDE Livraria da Travessa do shopping Leblon, av. Afrânio de Melo Franco 290, Leblon, Rio de Janeiro, tel. (21) 3138-9600

QUANTO R$ 89 (impresso) R$ 49 (e-book)