São Paulo

O Festival Internacional de Música de Santa Catarina (FEMUSC), festival-escola de música clássica, abre inscrições para a 20ª edição do evento. O cadastro deve ser realizado até 1º de setembro. Inscrições e mais informações estão no site do festival em https://www.femusc.com.br/.

A oportunidade de aprendizado é direcionada para músicos iniciantes e profissionais. O evento, que acontece em Jaraguá do Sul (SC), de 12 a 25 de janeiro, trará mais de 50 professores de dez nacionalidades diferentes.

Os músicos brasileiros Ana Carolina Kafrouni Omazi, Ricardo Silva e Ramon Diego, na Praça Vermelha, em Moscou - Divulgação/Divulgação

Entre os destaques dos profissionais convidados para a edição de 2025 estarão presentes a maestrina e professora de regência orquestral Ligia Amadio, a professora de canto popular Ligia Nestrovsky, o professor de voz e ópera Guenko Gurchev, a professora de violino Lucia Luque Coorreman, além da professora de violoncelo Johanne Perron. A programação de MPB está sob a coordenação do pianista, regente e arranjador Marcelo Ghelfi.

Serão disponibilizadas 340 vagas, sendo 244 para oficinas de instrumentos orquestrais intermediário e avançado para os seguintes instrumentos: violino, viola, violoncelo, contrabaixo, flauta, oboé, clarinete, fagote, trompa, trompete, trombone, tuba, saxofone, percussão, piano, harpa, violão clássico e regência orquestral.

Para as oficinas de canto lírico são 32 vagas, distribuídas entre cantores soprano, mezzosoprano, contralto, tenor, barítono e baixo. Já para as oficinas de instrumentos de música popular brasileira serão 40 vagas, distribuídas entre pianistas, bateristas, guitarristas, violonistas, contrabaixistas, cantores, acordeonistas e instrumentistas de sopro. Mais 20 vagas serão direcionadas às oficinas de quartetos de cordas, formando um total de cinco quartetos.

O trompetista Ramon Diego no aeroporto a caminho de Moscou - Divulgação/Divulgação

Para participar, os interessados devem encaminhar uma gravação de cinco a dez minutos de duração, com repertório de livre escolha. Os candidatos de instrumentos de cordas devem ainda adicionar um movimento de obra não acompanhada de Bach (suítes, sonatas ou partitas). A gravação deve ser disponibilizada via link, preferencialmente pelo YouTube. Para o cadastro, é necessário incluir os dados pessoais e um currículo resumido.

Crianças não ficam fora do festival que, por meio do Femusckinho, oferece 80 vagas para cursos de iniciação à musicalização e música de conjunto para quem tem de 6 a 12 anos. Há ainda 80 vagas para adolescentes de 12 a 17 anos frequentarem aulas em classes instrumentais e práticas em conjunto. Músicos locais e amadores com 17 anos ou mais, que queiram participar, poderão assistir a aulas em classes de instrumentos orquestrais e terão a oportunidade de tocar em orquestras. Interessados nesses cursos devem fazer inscrição a partir de novembro.

No último domingo (18), sob a direção do maestro e violista Yuri Bashmet, músicos brasileiros indicados pelo FEMUSC participaram, em Moscou, na sala de concertos do Parque Zaryady, com a Orquestra Sinfônica Internacional dos BRICS, da apresentação que contou com obras de Rossini (1792-1868) e Tchaikovsky (1840-1893). Entre os instrumentistas estavam os jovens brasileiros Jaimes de Odilia, contrabaixista de Florianópolis, e Ramon Diego, trompetista de Fortaleza, além dos oboístas Ricardo Silva, do Rio de Janeiro, e Ana Carolina Kafrouni Omazi, gaúcha de Porto Alegre.

Bom festival!