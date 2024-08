São Paulo

A OMS (Organização Mundial da Saúde) declarou pela segunda vez em dois anos que um surto de Mpox, uma infecção viral transmitida através do contato, representa uma emergência de saúde global.

A doença é transmitida por contato e geralmente é leve, mas pode ser fatal em casos raros. Causa sintomas semelhantes aos da gripe e lesões cheias de pus no corpo.

A determinação de um surto da doença como "emergência de saúde pública de interesse internacional" —o mais alto nível da OMS de alerta— pode acelerar a pesquisa, financiamento e medidas de saúde pública internacionais e cooperação para conter uma doença.

Para discutir o por que a OMS declarou Mpox emergência sanitária global, a apresentadora Priscila Camazano recebe a repórter Patrícia Pasquini, no Como É que É? desta segunda-feira (26).

