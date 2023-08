São Paulo

O artista uruguaio Gervasio Troche lançará seu novo livro "Lumbre" em São Paulo na próxima segunda (4). No evento, o ilustrador falará sobre o processo criativo e a concepção de sua terceira obra, que chega ao Brasil pela editora Lote 42.

O evento gratuito será realizado no Centro de Pesquisa e Formação do Sesc, na Bela Vista, às 18h30. A distribuição de ingressos será feita com uma hora de antecedência, no próprio local. A mediação e tradução da conversa será feita pela editora Cecilia Arbolave.

O artista uruguaio Gervasio Troche, autor de "Lumbre" (Lote 42), participa de eventos sobre quadrinhos em São Paulo - Ernresto Rodrigues/ Folhapress

Além do lançamento da obra, o artista ministrará uma oficina chamada Narrativas em Quadrinhos. As aulas serão realizadas no Sesc 24 de maio, na terça (5) e na quarta (6), às 10h. O curso é gratuito e terá inscrições abertas nesta quinta (31), pelo site da organização.

O objetivo da oficina é apresentar o quadrinho como um veículo para criação de narrativas. O artista parte de sua experiência com o humor para provocar reflexões sobre as diferentes possibilidades de contar histórias e exibir visões de mundo.

No dia 7 de setembro, também no Sesc 24 de maio, o artista comandará uma batalha de ilustradores e quadrinistas, a partir das 14h. Troche irá propor temas para que os participantes criem desenhos sem o uso de textos. A participação é gratuita, mediante distribuição de senhas com 30 minutos de antecedência.

O artista já colaborou com a Folha e, além de "Lumbre", publicou os livros "Desenhos Invisíveis" e "Bagagem", também pela editora Lote 42. Durante os eventos, haverá venda das obras de Troche.