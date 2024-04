Brasília

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, defendeu nesta segunda-feira (29) o avanço da digitalização no Brasil e ponderou que o governo Lula (PT) não tem nenhum ministro voltado para o tema.

"Com a digitalização a gente consegue fazer muita coisa. Às vezes as pessoas me perguntam: o que você acha estranho [no Brasil]? Por exemplo, a gente tem um monte de ministros e não tem um ministro [responsável pelo] digital. Quem é a pessoa que está olhando para digitalizar programas de governo? A gente fez o [sistema] gov.br, que foi uma inovação", afirmou o chefe da autoridade monetária em evento do Insper, em São Paulo.

Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em evento organizado pela Esfera Brasil, em São Paulo - Rubens Cavallari - 22.abr.2024/Folhapress

Com a criação da pasta do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, o governo Lula conta hoje com 38 ministérios em seu terceiro mandato. Em dezembro do ano passado, o petista disse que o Brasil tinha poucos ministros e que era preciso mais para cuidar dos assuntos do país.

No evento, Campos Neto ainda citou a Índia como exemplo, mencionando que a digitalização de serviços do governo gerou eficiência no país asiático. "Tem vários estudos que mostram que essa eficiência se transforma em crescimento", acrescentou.