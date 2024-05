São Paulo

A 5ª edição do Festival 3i, um dos principais encontros de jornalismo e empreendedorismo da América Latina, irá discutir temas como os impactos da inteligência artificial no jornalismo, o impasse na regulamentação das redes sociais no Brasil, a remuneração da imprensa pelas big techs e a cobertura das eleições 2024.

Organizado pela Ajor (Associação de Jornalismo Digital), o evento será realizado de 13 a 15 de junho, na Casa Firjan, em Botafogo, no Rio de Janeiro, com a presença de especialistas do Brasil e do exterior. O passaporte para os três dias de evento custa R$ 250 e a diária, R$ 150. Nas duas opções, a meia entrada custa metade do valor.

Edição do Festival 3i aborda temas como eleições, inteligência artificial e jornalismo no Rio de Janeiro - Divulgação

Além dos painéis de debates, workshops e apresentações de cases com reflexões sobre o futuro da profissão, o Festival 3i estreia um novo formato este ano, o Dados e Tendências. Nele, serão feitas apresentações com o objetivo de fortalecer a divulgação de pesquisas sobre o jornalismo.

Um dos destaques é um estudo da ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing) sobre o uso da inteligência artificial por jornalistas brasileiros. A pesquisa será divulgada em primeira mão durante o evento.

Outra novidade será o Oasis, projeto de investigação sobre sustentabilidade, inovação e impacto das organizações de jornalismo digital independentes em mais de 40 países da Europa.

Pela primeira vez, veículos brasileiros foram incluídos no diretório global da plataforma por meio da colaboração com a Ajor. Na ocasião, serão apresentados os principais resultados da pesquisa, cujo objetivo é dar visibilidade aos meios de comunicação nativos digitais independentes e mapear tendências, oportunidades e desafios no setor.

"O Oasis é um levantamento ímpar sobre o ecossistema de jornalismo nativo digital no Brasil. Conseguimos fazer um raio-x nos cenários de financiamento, dificuldades, equipe e experiências em mais de 150 organizações que produzem jornalismo original. Os resultados são fundamentais para que possamos pensar em políticas públicas, formações e incentivos para o jornalismo digital no país", afirma em nota Marcelo Fontoura, coordenador do Projeto Oasis no Brasil.

Entre os brasileiros confirmados estão Nina Santos, diretora do Aláfia Lab, laboratório de interação entre política digital e vida cotidiana, Theo Ruprecht, apresentador do podcast Ciência Suja, Fabiana Moraes, colunista do The Intercept Brasil, e Taís Gasparian, fundadora do Instituto Tornavoz.

Os palestrantes vão compartilhar experiências e opiniões sobre temas atuais, como políticas públicas de fomento ao jornalismo e a liderança de mulheres em veículos locais e periféricos.

Entre os convidados estrangeiros estão Laura Becana Ball, coordenadora do grupo de trabalho European Media Freedom Act, a lei europeia de liberdade de imprensa, Anna Brugmann, diretora de políticas da Rebuild Local News, que busca revitalizar o jornalismo local nos EUA, Taylor Owen, diretor do Centro de Mídia, Tecnologia e Democracia da McGill University, e Michael Markovitz, do GIBS Media Leadership Think Tank, plataforma de pesquisa e advocacy para os meios de comunicação africanos.

A edição receberá ainda representantes de veículos sul-americanos, como o paraguaio Alejandro Valdez, do El Surtí, e o mexicano Mauricio Cabrera, do Story Baker. Entre os veículos nacionais, estarão presentes Mobile Time, Revista AzMina, Data_labe, Ambiental Media, InfoAmazonia, Aos Fatos, Marco Zero Conteúdo, Alma Preta e Agência Pública.

Jornalistas interessados em fazer a cobertura do evento devem enviar nome, veículo e contato para cirocavalcante@corcovadoestrategica.com.br. Os ingressos já estão à venda no site. Participantes do evento receberão certificado.