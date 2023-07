São Paulo (SP)

O dia 20 de julho de 2023 marca uma importante data da história do Brasil. Foi neste mesmo dia, há 150 anos, que nasceu aquele que é um dos maiores brasileiros de todos os tempos, Alberto Santos Dumont.

Sexto filho de uma prole de oito irmãos, Santos Dumont foi responsável por ser um dos primeiros brasileiros a colocar o país em evidência mundial com suas ambiciosas invenções, como os primeiros balões dirigíveis com motor à gasolina, no alvorecer do século 20, que lhe rendeu já em 1901 o Prêmio Deutsch por contornar a torre Eiffel com o seu dirigível nº 6. Deste momento em diante ninguém mais segurou este heroico brasileiro voador, que assombraria o mundo novamente em 23 de outubro de 1906 com o primeiro voo do 14-bis.

Capa do jornal San Francisco Chronicle de 20 de outubro de 1901 com destaque para o aviador Alberto Santos Dumont - Divulgação

O Pai da Aviação, como também é conhecido, morreu no Guarujá em 23 de julho de 1932, possivelmente angustiado por ver aviões serem utilizados em combates durante a Revolução Constitucionalista. Tirou a própria vida, enforcando-se, sem deixar qualquer carta ou bilhete explicando seus motivos.

Grande figura da história seria óbvio que Santos Dumont fosse palco de homenagens por todo o país e até no exterior, e em São Paulo não seria diferente. Pela cidade é possível conhecer algumas homenagens ao Pai da Aviação, sendo duas muito conhecidas e outra que quase ninguém se lembra. Vamos a elas!

RUA SANTOS DUMONT

A homenagem pública mais antiga da capital paulista para Santos Dumont era inicialmente de outra cidade. A rua Santos Dumont em Santo Amaro, zona sul de São Paulo, foi batizada em 22 de julho de 1932 dia de véspera do primeiro aniversário da morte do aviador.

Naquele momento e até fevereiro de 1935, Santo Amaro não era um bairro paulistano mas um município independente. Com a incorporação daquela cidade por São Paulo várias ruas da região foram renomeadas para não haver confusão com similares já existentes na capital. A rua Santos Dumont foi uma das pouquíssimas mantidas.

Última fotografia de Santos Dumont, tirada no Guarujá (SP) em janeiro de 1932. Ele está na ponta esquerda acompanhado de seu sobrinho Jorge Dumont Villares (centro) e João Fonseca. - Divulgação

AVENIDA SANTOS DUMONT

Possivelmente a mais conhecida homenagem de São Paulo, a avenida Santos Dumont foi oficializada em outubro de 1956 através da lei nº 5060 de 15/10/1956. Ela se inicia na região central da capital no cruzamento com a avenida Tiradentes e a rua dos Bandeirantes e termina em Santana na zona norte.

CABEÇA DE BRONZE

Cabeça de bronze de Santos Dumont instalada na praça Comandante Eduardo de Oliveira, Parque Edu Chaves, zona norte da capital paulista - Douglas Nascimento/São Paulo Antiga

Instalada na praça Comandante Eduardo de Oliveira, parque Edu Chaves, zona norte de São Paulo, está uma homenagem que poucos conhecem. Trata-se de uma cabeça de bronze de Santos Dumont com base de granilite feita pelo escultor Luiz Morrone, autor de inúmeras esculturas espalhadas pela capital paulista.

A cabeça, que retrata o aviador já em seus anos finais de vida, fica numa quina da praça bem diante da base da Polícia Militar. Foi inaugurada em outubro de 1975, ofertada pelos moradores e empresários do bairro que se cotizaram para pagar a obra.

14-BIS

Vista de drone da réplica do avião 14-bis, de Alberto Santos Dumont, instalada no centro da praça Campos de Bagatelle zona norte de São Paulo - Douglas Nascimento/São Paulo Antiga

A réplica da obra-prima de Alberto Santos Dumont – o 14-bis – é, na minha opinião, a mais marcante e tem uma história de sobrevivência típica do modo brasileiro de lidar com monumentos públicos.

Erguida pelos funcionários do Parque Aeronáutico de Marte, a réplica foi inaugurada em 1974 e instalada no centro da praça Campo de Bagatelle, em Santana. Com o passar dos anos entrou no imaginário do paulistano pois muitos acreditavam que tratava-se da aeronave original. Dentro da réplica existia uma estátua de meio corpo de Santos Dumont conduzindo a aeronave.

Em 2000 o 14-bis estava em péssimo estado de conservação. No destaque à direita a escultura de Santos Dumont que ficava dentro do avião e que desapareceu. - Matuiti Mayezo/Folhapress

Apesar de simbolizar a homenagem a um brasileiro tão relevante como a figura do Pai da Aviação, a réplica do 14-bis depois de instalada foi praticamente deixada à própria sorte, com raros cuidados e quase nenhuma manutenção. Em 2005 encontrava-se quase que totalmente destruída e a escultura de Santos Dumont havia sido roubada.

No ano seguinte, em 2006, o 14-bis foi completamente restaurado pela prefeitura de São Paulo e reinaugurado com uma nova escultura, desta vez um busto, que fica na base que sustenta o avião. Desde então vem sendo mantida preservada e com o jardim sempre bem cuidado.

Não vamos esquecer que Santos Dumont também é lembrado na avenida 9 de Julho, com a praça 14-bis, hoje em dia encoberta pela via elevada que passa sobre ela.