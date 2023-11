São Paulo (SP)

José Bonifácio de Andrada e Silva (1763-1838) é um brasileiro que dispensa apresentações. Personagem fundamental nos eventos que levaram o país a conquistar sua independência, é reconhecido por políticos, historiadores e pelo povo como o Patriarca da Independência e o grande fundador do Brasil.

Jose Bonifácio de Andrada e Silva, entre 1857 e 1863, em gravura de S. A. Sisson - Wikimedia Commons

Se sua história confunde-se com a de um Brasil novo após séculos de exploração de nosso povo, terras e riquezas por Portugal, sua inteligência planejava para nossa nação um futuro muito melhor do que aquele que conquistamos, com ideias arrojadas para sua época, como a integração do indígena à sociedade, fim da escravidão e a criação de uma nova capital no interior do país em uma nova cidade a ser batizada de Petrópolis ou Brasília. Fora da seara política Bonifácio foi o pai da mineralogia brasileira, onde entre várias descobertas, descobriu a petalita o que possibilitou posteriormente a descoberta do elemento lítio. Incrível, não?

Com um currículo invejável como esse José Bonifácio entrou para os anais da história do Brasil como um dos grandes brasileiros de todos os tempos e recebeu por todo o país inúmeras homenagens que vão de ruas a nome de edifícios, passando por praças e monumentos. Só na capital paulista existem dois monumentos que o homenageiam, sendo um no centro e o outro no Ipiranga. Contudo ambos carecem de mais respeito.

COLOCADO NO CANTO

Escultura de José Bonifácio foi realocada para o canto da praça após a reforma do local. - Douglas Nascimento/São Paulo Antiga

O monumento a José Bonifácio é o mais conhecido das duas esculturas dedicadas a ele na capital paulista. Inaugurada em 1972 e instalada na praça do Patriarca, é uma estrutura de bronze com pedestal em granito com altura total de 3,5 metros e pesando cerca de 3 toneladas. A escultura foi uma homenagem da comunidade libanesa de São Paulo e teve como escultor o artista Alfredo Cheschiatti.

Apesar de ser o homenageado do local onde foi instalado, tanto no batismo da praça quanto na escultura, foi desprezado pela prefeitura de São Paulo na reforma do local em 2002, quando ao priorizar a cobertura horrorosa projetada por Paulo Mendes da Rocha o monumento foi realocado para o canto junto ao fim da rua direita.

ESCONDIDO SEM MAIORES EXPLICAÇÕES

Se causa revolta ver a escultura de José Bonifácio na praça que o homenageia ser colocada em um canto quando deveria estar em posição de destaque, o que fizeram com o seu busto no Museu do Ipiranga foi ainda mais revoltante.

Vista dos jardins do Museu do Ipiranga em 2009, com destaque para o busto de José Bonifácio agora removido deste local. - Douglas Nascimento/São Paulo Antiga

Criada pelo escultor Luiz Morrone e inaugurada em 1965 o busto do Patriarca da Independência do Brasil esteve até poucos anos atrás em um local de destaque que fazia jus ao homenageado, dando sentido histórico a obra. José Bonifácio foi colocado junto à entrada dos jardins, onde quem parava para observar o busto contemplava-o com o museu inteiro ao fundo, uma homenagem encantadora.

Entretanto durante a reforma do Museu do Ipiranga algum "ser iluminado" teve a brilhante ideia de remover o busto do local levando-o para um canto deserto do complexo, onde quase ninguém o vê. Ganhou um pedestal e uma limpeza, é verdade, mas foi relegado ao esquecimento já que é uma área de estacionamento destinada a convidados, com muitas árvores e pouco tráfego de pessoas.

Busto ficava na entrada do jardim do Museu do Ipiranga e foi realocado para uma posição que o deixa escondido. - Douglas Nascimento/São Paulo Antiga

Não vejo uma justificativa digna para essa mudança e pelo visto a própria administração do museu também não, pois não respondeu a minha indagação sobre os motivos dessa infeliz mudança.

Eu até compreenderia uma alteração para outro canto do jardim, mesmo não concordando com ela, desde que houvesse uma justificativa honesta e plausível, o que não há. E a coisa fica ainda mais ultrajante, quando caminhamos por lá e vemos em um local onde até o busto de José Bonifácio poderia estar, esta monstruosidade "instagramável":

Espaço "instagramável" do banco Santander no Museu Paulista. Agressão visual a um espaço tombado com consentimento do próprio museu. - Douglas Nascimento/São Paulo Antiga

Um coração enorme, cafona e repleto de publicidade de banco estrangeiro em uma posição de destaque nos jardins do museu. Não tenho palavras publicáveis para descrever essa grande porcaria que enfeia a vista. É um desrespeito com o museu, com o bem público e com o cidadão, que não vai ao local para tirar foto com propaganda de banco. Ali pode até vir a ser um ótimo lugar para o busto de José Bonifácio, não sendo possível o retorno ao local original.

O BOM EXEMPLO VEM DE FORA:

Como sempre, e infelizmente, o bom exemplo vem de fora e não daqui. José Bonifácio foi homenageado com uma estátua nos Estados Unidos, especificamente em Nova York em 1955, dez anos antes da primeira escultura feita para ele em São Paulo.

Monumento em homenagem a José Bonifácio, instalado no Bryant Park em Nova York (EUA) - Douglas Nascimento/São Paulo Antiga

Obra do escultor José Otávio Correia Lima a estátua foi um presente do governo brasileiro para a cidade de Nova York. Originalmente colocada na sexta avenida esquina com a rua 42 oeste, foi movida anos mais tarde para o Bryant Park onde ganhou um local de destaque melhor do que o original e hoje é pode ser contemplado por um grande número de pessoas diariamente.

O Brasil é um país carente de ídolos mas não totalmente ausente deles. Temos poucos que merecem a alcunha de grande herói nacional, e não é justo que estes poucos sejam tratados com desdém.

Aproveitando o momento gostaria de compartilhar esse excelente curta produzido por esta Folha sobre José Bonifácio, por ocasião do Bicentenário da Independência do Brasil. Vale a pena!