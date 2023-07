As surpreendentes descobertas em Pompeia que revelam como era a vida antes da erupção

Pompeia (Itália) | BBC News Brasil

Um santuário de cozinha adornado com serpentes, uma padaria, esqueletos humanos, afrescos requintados e, sim, uma imagem de algo que se parece muito com pizza. Esses estão entre os novos achados no Parque Arqueológico de Pompeia.

Pintura de 2.000 anos de idade na parede de uma casa do Parque Arqueológico de Pompeia mostra o que seria uma pizza da antiguidade - Parque Arqueológico de Pompeia - 25.jun.23/AFP

Cave em qualquer lugar da cidade antiga destruída pelo Monte Vesúvio em 79 d.C. e você descobrirá um tesouro — um retrato de um mundo romano perdido.

É extraordinário pensar que um terço da cidade enterrado sob pedra-pomes e cinzas ainda não foi escavado.

"Muito disso será para as gerações futuras", diz Alessandro Russo, o colíder arqueólogo da nova escavação.

"Temos um problema para conservar o que já encontramos. As gerações futuras podem ter novas ideias, novas técnicas."

O trabalho mais recente retorna a um setor do parque explorado pela última vez no final do século 19.

Naquela época, os arqueólogos haviam aberto a fachada das casas na Via Di Nola, uma das principais vias de Pompeia, mas não haviam ido muito atrás.

Eles haviam identificado uma lavanderia, mas era só isso.

Agora, os escavadores estão retirando progressivamente as cinzas vulcânicas e pedras do tamanho de ervilhas, conhecidas como lapilli, que sufocaram Pompeia durante os dois dias catastróficos da erupção do Vesúvio.

O local da escavação é, na verdade, um quarteirão inteiro. É conhecido como uma ínsula e tem cerca de 3.000 metros quadrados de tamanho.

A BBC News teve acesso exclusivo à área com a Lion TV, que está fazendo uma série de três episódios para ser exibida no início do próximo ano na BBC.

O forno

"Cada cômodo em cada casa tem sua própria micro-história na grande história de Pompeia. Quero descobrir essas micro-histórias", diz Gennaro Iovino.

O outro arqueólogo cochefe quer que você imagine que está entrando em um átrio encantador — um hall de entrada — com um buraco no telhado onde figuras de leão direcionam a água da chuva para uma fonte, ao lado de uma estátua.

Os construtores estavam claramente fazendo alguns reparos no momento da erupção porque as telhas estão empilhadas ordenadamente em duas pilhas. Mas essa não é uma villa magnífica, como algumas das casas imponentes encontradas em outras partes de Pompeia.

Esse edifício teria sido parcialmente comercial porque, ao virar à direita, você se depara com um forno gigante, grande o suficiente para produzir cem pães por dia.

Cerca de 50 padarias já foram encontradas em Pompeia. Isso, no entanto, não pode ter sido uma loja, porque não há fachada de loja.

É mais provável que tenha sido um atacadista, distribuindo pão pela cidade, talvez para as muitas lanchonetes pelas quais Pompeia era tão famosa.

Aquela 'pizza'

A descoberta de um afresco representando um pedaço de pão achatado redondo em bandeja de prata, acompanhado de romã, tâmaras, nozes e medronhos causou sensação quando foi anunciado ao mundo em junho.

Mas não é uma pizza. Tomate e mussarela, dois ingredientes da clássica receita napolitana, não estavam disponíveis na Itália no primeiro século dC.

Talvez seja um pedaço de focaccia? A coisa da pizza começou como uma brincadeira, diz Gennaro. "Enviei uma foto por e-mail para meu chefe, dizendo 'primeiro o forno, agora a pizza'."

O mundo simplesmente enlouqueceu depois disso. Em breve será construída uma cobertura sobre o afresco para tentar protegê-lo das intempéries.

Os 20 mil visitantes que vêm a Pompeia todos os dias exigirão ver o "antepassado da pizza", como alguns agora descrevem o tema do afresco.

Os esqueletos

É fácil esquecer que Pompeia foi uma tragédia humana. Temos pouca ideia de quantos morreram. Você tem que acreditar que a maioria dos residentes foi embora quando viu o horror se desenrolando no topo do Vesúvio.

Esqueletos foram recuperados, talvez 1.300 a 1.500 no total, e a nova escavação tem seus próprios exemplos: duas mulheres e uma criança de sexo desconhecido.

Olhando para onde as vítimas foram encontradas, é óbvio que elas estavam tentando se proteger, esperando que, se escondendo sob uma escada, estivessem seguras.

O que eles não contavam era que o telhado desabaria com o peso de todos os lapilli e cinzas. A pedra pesada esmagou seus corpos.

A cama queimada

O drama daqueles dias importantes de outubro de 79 dC também é revelado do outro lado do átrio, no que antes era um quarto.

A própria cama é uma massa carbonizada - causada por um incêndio. É quase irreconhecível, exceto por seu contorno amplo gravado nas paredes e no chão.

Se você olhar atentamente para os detritos, poderá ver fragmentos enegrecidos das roupas de cama e até o enchimento do colchão.

Os arqueólogos podem dizer pela posição desses restos carbonizados que o incêndio ocorreu relativamente cedo na erupção. Eles especulam que uma lâmpada pode ter sido derrubada em meio ao pânico para sair.

"Seria interessante entender quem foram as pessoas que não conseguiram", questiona o diretor do parque, Gabriel Zuchtriegel.

"Eles eram os pobres? Mais mulheres do que homens? Ou talvez pessoas que tinham propriedades e tentaram ficar para proteger o que tinham, enquanto outras que não tinham nada simplesmente fugiram."

O Parque Arqueológico de Pompeia, onde os arqueólogos encontraram pinturas que lembram papeis de paredes modernos - Parque Arqueológico de Pompeia - 25.jun.23/AFP

O santuário

Na parte de trás da área até agora escavada, há uma parede que encerra três quartos. É aqui que a remoção de lapilli e cinzas expôs obras de arte mais surpreendentes.

Na sala do meio, coberta por uma lona, está outro afresco elegante. Mostra o episódio do mito de Aquiles em que o lendário herói soldado - com seu infeliz calcanhar de Aquiles - tentou se esconder vestido de mulher para evitar lutar na Guerra de Troia.

Na terceira sala, puxo outra lona para revelar um santuário magnífico. Duas serpentes amarelas em relevo deslizam sobre um fundo bordô. "Esses são bons demônios", diz Alessandro. Ele aponta para um afresco mais abaixo na parede logo acima de uma abertura para algum tipo de caixa.

"Esta sala é na verdade uma cozinha. Eles teriam feito oferendas aqui para seus deuses. Alimentos como peixes ou frutas. A cobra é uma conexão entre os deuses e os humanos."

À medida que a ínsula é revelada, andaimes estão sendo colocados em torno do que resta dos edifícios para fazer coberturas de proteção. No futuro, o parque espera erguer uma passarela alta para que os turistas possam ver os novos tesouros que estão surgindo.

"As pessoas às vezes nos perguntam: 'O que você gostaria de encontrar? O que você está procurando?'", explica Gabriel. Ele diz que tais perguntas são enganosas.

"O que realmente estamos procurando é o que não sabemos. Estamos sempre procurando uma surpresa. São todas as evidências emergentes, levando-nos a algum lugar, mas não sabemos para onde essa jornada vai."

Reportagem adicional de Rebecca Morelle, Alison Francis e Tony Jolliffe. A série de TV da BBC/Lion (Pompeii: The New Dig) será transmitida no início do próximo ano.

