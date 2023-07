Fósseis de dez hipopótamos anões são encontrados na ilha grega de Creta

AFP

Fósseis de dez hipopótamos anões nativos de Creta, que datam de 350.000 anos antes da era atual, foram encontrados na ilha grega em escavações realizadas pela Universidade de Atenas, anunciou nesta segunda-feira (17) à AFP o paleontólogo Giorgos Lyras.

"Trata-se de um descobrimento importante, é a primeira vez que uma concentração tão alta de fósseis de hipopótamos anões é encontrada na Grécia", explicou este professor de paleontologia da universidade de geologia de Atenas.

As escavações começaram na semana passada no monte Katharo, a uma altitude de 1.100 metros sobre o nível do mar, no departamento de Lasithi, no leste da ilha grega, e continuarão até o próximo fim de semana.

Fósseis de hipopótamos anões são desenterrados durante escavações realizadas pela Universidade de Atenas - Jason Tavalas/AFP

"Esperamos encontrar um número maior de fósseis de hipopótamos", disse Lyras, recordando que sua existência era conhecida desde o século XVIII, mas é "a primeira vez que são realizadas escavações científicas para desenterrá-los".

Em setembro, as escavações serão retomadas até serem interrompidas no inverno devido às baixas temperaturas e à neve, frequentes na região.