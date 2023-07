Navio naufragado revela vida na Europa 400 anos atrás

DW

Possivelmente sucumbida num incêndio, embarcação mercante resgatada no litoral alemão fornece vislumbres do cotidiano no século 17. Após estudos, deverá voltar à água, preservada para gerações futuras.

Em novembro de 2021, arqueólogos começaram a examinar os restos de um navio naufragado no litoral norte da Alemanha. Na segunda-feira (03/07), a equipe revelou ao público suas descobertas no que se constatou ser uma embarcação mercante do século 17, pertencente à Liga Hanseática.

Após uma missão de resgate abrangente –a primeira bem-sucedida de um veículo comercial desse período na região–, o tesouro submarino está limpo e documentado, e inclui objetos de porcelana e partes do aparelho náutico, inclusive 180 peças de madeira. A popa está especialmente bem conservada.

Franco de bebida com "Londn" gravado está entre tesouros do dia a dia no navio de Lübeck - Jonas Walzberg/picture alliance/dpa

"Encontramos mais do que esperávamos e podemos inferir bastante sobre a constituição e o equipamento presentes no navio", comunicou o diretor do projeto, Felix Rösch, muma coletiva de imprensa.

O achado é especialmente importante por ilustrar o cotidiano da época. Embora diversos navios de guerra já tenham sido resgatados no Mar Báltico, esse navio mercante permite vislumbres na vida civil. Entre os objetos está um frasco de bebida com a palavra "Londn" gravada. Ossos de animais e resíduos nas peças de porcelana indicam o que se comia a bordo.

De volta à água para gerações futuras

Os destroços náuticos foram encontrados a 11 metros de profundidade no rio Trave, perto da cidade portuária de Lübeck, no Mar Báltico, no nordeste alemão. Uma medição de rotina revelara um navio de cerca de 25 metros de comprimento por seis metros de largura.

Peritos deduzem que ele estava a caminho da Escandinávia. Marcas pretas em grande parte da madeira sugerem um incêndio a bordo como possível causa do naufrágio. A carga também pode ter contribuído para o desastre: 150 barris de cal viva (óxido de cálcio), substância altamente inflamável utilizada no século 17 como material de construção.

Restos do navio mercante têm que ser mantidos submersos, para evitar decomposição - Jonas Walzberg/picture alliance/dpa

Agora os achados serão submetidos a rastreamento 3D num galpão de armazém de Lübeck, mantidos em tanques cheios d'água, "senão vão secar e se decompor rapidamente", explicou Rosch.

Segundo a encarregada de Cultura da cidade, Monika Frank, é possível que os itens de 400 anos de existência voltem a ser submergidos depois dos estudos, a fim de ficarem preservados para gerações futuras.

Criada em fins do século 12, a Liga Hanseática era uma confederação comercial e defensiva de cidades e guildas de comerciantes da área dos mares do Norte e Báltico, estendendo-se da Holanda à Polônia, e no norte ao longo do litoral da Escandinávia.