Noite das Estrelas: Fenômeno celeste promete até cem estrelas cadentes por hora, conta astrônomo

RFI

"O espetáculo das estrelas cadentes é uma meditação na paciência", declarou em entrevista à RFI o presidente da Associação Francesa de Astronomia (AFA), cofundador e organizador do Nuits des étoiles na França, Oliver Las Vergnas.

O especialista disse ser possível ver o espetáculo a olho nu, basta "ergueremos os olhos para o céu e observaremos as estrelas cadentes, constelações, e movimentos fantásticos da Via-Láctea...". Ele explica que com o céu sem nuvens não será preciso nenhum instrumento especial para observar o fenômeno.

Nuits des étoiles 2023: "dezenas de estrelas cadentes a cada hora" serão vistas no céu - Abdulmonam Eassa/AFP

"Vamos precisar de um instrumento importante como uma espreguiçadeira, uma coberta ou uma poltrona confortável", brincou, "em boas condições visuais, poderemos ver entre 50 e 100 estrelas cadentes por hora", detalhou Las Vergnas.

As noites de verão são geralmente propícias para a observação de fenômenos celestes. Nos dias 11, 12 e 13 de agosto de 2023, mais especificamente, nos quatro cantos da França, por ocasião das Noites das Estrelas, evento desenvolvido pela AFA, bem como por inúmeros clubes de astronomia, planetários, associações, postos de turismo, câmaras municipais, associações, planetários e câmaras municipais. Para quem mora nas cidades, o especialista sugere ir a um clube ou associação de observação e sugeriu "evitar o uso de celulares".

Maior visibilidade longe das cidades

Onde quer que você esteja no território francês, observar as estrelas continua sendo um espetáculo mágico e acessível a todos. Mas para apreciá-lo e admirar esse espetáculo a olho nu de forma mais clara, é recomendável se afastar das cidades. O ideal é estar num local de horizonte limpo, no campo ou na serra.

O tema do evento deste 33° ano é "Poeira Celeste", por conta da poeira cósmica que deve imperar no céu durante as noites de mais forte aparição do fenômeno.

Saturno e Júpiter também serão especialmente visíveis nos próximos dias, porém segundo Oliver Las Vergnas, para ver melhor esses planetas, é recomendado algum tipo de telescópio.