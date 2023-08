Xiongnu, os míticos guerreiros nômades que levaram China a construir Grande Muralha

BBC News Brasil

Em 33 a.C., os governantes da China Han e os nômades Xiongnu do norte buscaram um acordo de paz que poria fim a muitos anos de combates brutais.

Tal como já tinha sido feito em outras ocasiões, o acordo seria selado com o casamento de uma princesa da corte chinesa e de um chefe Xiongnu.

Escavação da tumba de elite Xiongnu contendo uma mulher aristocrática de alto status em Takhiltiin Khotgor, nas montanhas de Altai - Michel Neyroud/BBC

O imperador chinês, porém, não queria perder nenhuma de suas filhas, então ordenou que uma voluntária fosse encontrada em seu harém.

A única disposta a se aventurar num casamento que a destinaria a viver num mundo desconhecido foi Wang Zhaojun, uma jovem bela e inteligente, que viu na proposta uma oportunidade para se libertar do vazio da vida palaciana e desempenhar um papel crucial.

Com o título de princesa, um lindo vestido vermelho e uma flauta, instrumento que tocava com grande maestria, partiu num cavalo branco para empreender sua longa jornada por terras distantes.

Ele passou o resto de sua vida nas estepes, e sua influência benigna contribuiu para um longo período de paz entre os antigos inimigos, os Han e os Xiongnu.

"Sua vida seria totalmente diferente entre os Xiongnu. Para começar, como mulher, ela teria muito mais margem de poder", disse Christina Warinner, do Departamento de Antropologia da Universidade de Harvard, à BBC News Mundo (serviço da BBC em espanhol).

A especialista em arqueologia biomolecular sabe disso porque estudou a fundo aquele que foi o primeiro império nômade da história.

Embora a história de Wang Zhaojun esteja repleta de lendas, Warinner disse que, de fato, os Xiongnu e a dinastia Han "tentaram muitas vezes firmar acordos de paz e, muitas vezes, os casamentos foram usados para tentar cimentá-los".

"Mas, no final das contas, eles tinham modos de vida tão diferentes e visões de mundo tão díspares que era difícil para eles alcançarem uma paz duradoura."

Ironicamente, foram os cronistas chineses os principais contadores da história de seus inimigos na posteridade.

É que os Xiongnu nunca desenvolveram um sistema de escrita e, sendo nômades, deixaram muito poucos vestígios de sua vida cotidiana.

Mas também deixaram vastos complexos mortuários de onde, graças à ciência, estão contando com sua própria voz quem foram.

De fato, uma recente pesquisa em que Warinner participou em duas dessas tumbas enriqueceu a imagem desses lendários nômades que construíram seu poderoso império nas costas de seus cavalos e tinham o Sol e a Lua como sua carteira de identidade.

Pastores aguerridos

"O Império Xiongnu foi formado de forma muito dramática e repentina", observou Warinner.

"Durante milhares de anos, as populações a leste e a oeste das montanhas que atravessam o centro da Mongólia não interagiram realmente umas com as outras."

"De repente, por volta de 200 a.C. houve muito movimento, muito caos, guerra, e os dois grupos se uniram para formar este novo Império Xiongnu."

Contemporâneo dos antigos impérios romano e egípcio, esse império equestre emergiu como o maior rival da China imperial.

As crônicas dos historiadores chineses falam de batalhas brutais nas quais até 300 mil ferozes arqueiros a cavalo Xiongnu atacaram repetidamente o norte da China.

A Grande Muralha é uma prova monumental de que não estavam exagerando: foi construída ao longo de toda a fronteira norte como uma barreira contra os formidáveis guerreiros mas, embora os tenha retardado, não os deteve.

Sua destreza na guerra montada moldou sua imagem e até inspirou videogames.

Mas eram um povo pastoril nômade, como descreve o historiador chinês Sima Qian (145-90 a.C.), que proporcionou um dos primeiros vislumbres daquela cultura, vagando em busca de pastagens para os seus rebanhos de cavalos, bovinos e ovinos.

"Eles tendiam a se mudar sazonalmente, muitas vezes retornando para locais semelhantes. Mas também iam para novos lugares, onde a grama era mais verde", explicou Warinner.

"Eles foram expandindo seu território, formando alianças com grupos mais distantes, até mesmo antigos inimigos."

Pouco a pouco, eles dominaram a grande estepe eurasiana por três séculos.

Dessa forma, eles alcançaram não apenas segurança, mas também algo que eles valorizavam muito: produtos exóticos.

"Eles eram fascinados por coisas de fora, por isso se esforçaram para construir e expandir redes comerciais estratégicas que lhes permitissem trazer objetos e tecnologias de longe".

Mas eles não deveriam, ao contrário de Roma ou do Egito, ser grupos nômades de pastores que não construíram cidades ou formaram burocracias centralizadas?

Claro, eles poderiam levar consigo uma certa quantidade daqueles bens exóticos que tanto valorizavam, mas, nessas circunstâncias, haveria um limite para o quanto poderiam acumular.

Pois bem, neste, como em muitos aspectos, as princesas desempenham um papel fundamental, de acordo com as conclusões do recente estudo da equipe internacional de pesquisadores do Instituto Max Planck de Antropologia Evolutiva e Geoantropologia e das universidades de Seul, Michigan e Harvard.

Combinando arqueologia com genética, finalmente surgem aspectos fascinantes, como o de que, em uma sociedade aparentemente dominada pela masculinidade, foram as mulheres que sustentaram o império.

Princesas sábias

"Uma das coisas que nos propusemos a fazer foi reconstruir os genomas dos restos humanos encontrados nos dois complexos mortuários examinados", explicou Warinner.

"Descobrimos que eles eram muito diferentes de tudo o que veio antes. Eles eram extremamente diversos geneticamente."

"O império era formado por muitos, muitos grupos étnicos que se uniram e formaram uma aliança política."

Para entender a dinâmica interna das comunidades Xiongnu, os pesquisadores trabalharam em dois cemitérios.

Um era da elite local, onde as evidências mostraram que eles "usavam casamentos estratégicos para formar alianças com seus vizinhos".

O outro era um cemitério aristocrático, onde havia pequenos túmulos em torno de grandes túmulos quadrados onde estavam sepultadas "as elites das elites, as pessoas de mais alto escalão enviadas para lá para expandir o império".

Nas tumbas satélites havia "pessoas que provavelmente eram serviçais, e o que é interessante é que eram todos homens, e todos eram de baixo status e extremamente diversos".

"Tumbas aristocráticas eram ocupadas por mulheres."

Sua diversidade genética era muito menor que a dos estratos inferiores, indicando que o poder estava concentrado em linhagens particulares.

Nos seus espólios evidencia-se o gosto pela arte e tecnologia de outras latitudes: peças gregas e chinesas, romanas e persas.

Além disso, há indícios de seu papel predominante na sociedade: objetos simbólicos convencionalmente associados aos guerreiros masculinos, como taças chinesas de laca, fechos de cinto de ferro dourado, ferragens para cavalos, carruagens e sóis e luas que os identificavam.

"Eles eram marcadores de autoridade, de respeito, de governança; não eram apenas mulheres ricas, eram mulheres em posições de autoridade."

Foram princesas politicamente experientes que teceram o vasto império.

"Enquanto os exércitos de guerreiros Xiongnu expandiam o império, as mulheres de elite governavam as fronteiras."

Essa tradição de deixar o governo nas mãos das mulheres sobreviveu, disse Warinner.

"Mesmo mil anos após a queda dos Xiongnu, no Império Mongol, o maior que já existiu e que também era nômade, as rainhas eram as melhores governantes."

É que os Xiongnu não deixaram uma história escrita, mas deixaram uma marca profunda.

"Eles tiveram um enorme impacto a longo prazo."

"Depois que seu império desmoronou, a memória permaneceu forte."

"Séculos depois, novos grupos surgiram de novo e de novo e de novo alegando serem os descendentes legítimos dos gloriosos Xiongnu."

"E muitas das ideias que se originaram com eles continuaram em impérios posteriores."

O texto foi publicado originalmente aqui.