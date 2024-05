A que Pauta Chegamos! discute futuro do trabalho e eleições municipais

São Paulo

O trabalho do futuro, as eleições deste ano e a TV do passado são os temas do episódio desta quinta-feira (2) do podcast A que Pauta Chegamos!.

Os colunistas da Folha Tati Bernardi, Thiago Amparo e Fábio Zanini abrem o programa debatendo como o governo Lula (PT) tem lidado com as demandas dos trabalhadores de aplicativo e por que a regulamentação das plataformas ainda não avançou no Congresso.

"É importante a gente pensar algum tipo de regulação e proteção, porque são pessoas que estão em situação completamente vulnerável. Mas também tem um outro aspecto, o das contas públicas. Por exemplo: você paga menos imposto quando recebe sendo pessoa jurídica do que sendo pessoa física. Isso aumenta o rombo do próprio Estado", diz Thiago Amparo.

O segundo bloco trata das eleições municipais em São Paulo e no Rio de Janeiro, com cenários distintos para os atuais prefeitos em busca da reeleição, Ricardo Nunes (MDB) e Eduardo Paes (PSD). O trio também fala sobre a influência do pleito deste ano para a corrida presidencial de 2026.

A discussão do terceiro bloco é sobre o modelo de televisão a que assistimos atualmente: ultrapassado ou ainda influente? "Todo o ano surge a teoria de que é o fim da televisão aberta. Ainda não é verdade, mas que a TV aberta teve que se reinventar não há nenhuma dúvida, ainda mais com o poder dos streamings", afirma Tati.

O programa está disponível nas principais plataformas de áudio, sempre às quintas-feiras. O podcast é coordenado pela editoria de Podcasts da Folha e tem edição de som do jornalista Raphael Concli.

