Astronauta bate recorde de permanência de um americano no espaço

Washington | AFP

O astronauta Frank Rubio bateu o recorde da missão mais longa em órbita realizada por um americano, passando mais de 355 dias a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS, sigla em inglês).

"Em certos aspectos, tem sido um desafio. Mas, em outros, uma bênção", disse Rubio, nesta quarta-feira (13), da ISS durante uma conversa com a Nasa transmitida ao vivo.

Após quebrar o recorde na última segunda-feira (11), ele afirmou que agora espera atingir 365 dias. "Acho que será um marco realmente bom para a nossa nação."

O astronauta Frank Rubio antes de partir para a Estação Espacial Internacional (ISS), onde está há mais de 355 dias - Maxim Shemetov - 21.set.22/Reuters

Rubio, filho de pais salvadorenhos, nasceu em Los Angeles, Califórnia, e passou seus primeiros anos em El Salvador. Ele é médico e piloto de helicóptero.

O recorde anterior dos EUA foi estabelecido em 2022 por Mark Vande, que passou 355 dias seguidos no espaço. O recorde mundial pertence ao cosmonauta russo Valeri Poliakov, com 437 dias.

O retorno de Rubio à Terra está programado para 27 de setembro —ele terá passado 371 dias no espaço.

Quando Rubio viajou para a ISS no ano passado em um foguete russo Soyuz com dois cosmonautas, o plano era que ele permanecesse seis meses, que é a duração típica das missões na estação orbital.

Conforme o procedimento padrão, esse foguete permaneceu acoplado à ISS como uma nave de escape de emergência, caso necessário, e deveria trazer de volta para casa esses três viajantes em dezembro. No entanto, ele sofreu um vazamento, provavelmente devido ao impacto de um pequeno meteorito.

Por causa disso, a agência espacial russa Roscosmos enviou o foguete de volta para casa e lançou outro não tripulado.

Rubio e seus dois companheiros realizaram a missão da tripulação que originalmente deveria viajar para a ISS no segundo foguete e substituí-los.

O recorde do americano com mais dias no espaço permanece com a ex-astronauta Peggy Whitson, com 675 dias em várias missões.