Japão lança missão lunar após três adiamentos em agosto

Tóquio | Reuters

O Japão finalmente conseguiu lançar o foguete H-IIA que leva consigo o módulo lunar da agência espacial do país, na manhã de quinta-feira (7) —noite desta quarta (6), no horário de Brasília. No mês passado, o lançamento teve que ser adiado três vezes por causa de condições meteorológicas desfavoráveis.

A agência espacial japonesa, a Jaxa, informou que o foguete decolou do Centro Espacial de Tanegashima, no sul do Japão, conforme planejado. A Mitsubishi Heavy Industries fabricou o foguete e operou o lançamento.

Lançamento do foguete H-IIA que carrega o satélites apelidados de "Shikisai" e "Tsubame" - Kyodo/Reuters

O foguete está carregando a espaçonave Slim (Smart Lander for Investigating Moon) da Jaxa, apelidada de "atiradora da lua" por sua tecnologia experimental de pouso de precisão. O pouso lunar do Slim está programado para o início do próximo ano.

O lançamento ocorre duas semanas depois que a Índia se tornou a quarta nação a pousar com sucesso uma espaçonave na lua com sua missão Chandrayaan-3 no polo sul lunar.

Duas tentativas anteriores do Japão de pousar na lua falharam no último ano. A Jaxa perdeu contato com um módulo lunar transportado por um foguete da Nasa e cancelou uma tentativa de pouso em novembro. Um módulo lunar fabricado pela startup japonesa ispace caiu em abril ao tentar descer na superfície lunar.