Dinossauro 'bizarro', parecido com um pássaro de pernas longas, fascina cientistas

Washington | Reuters

Cerca de 148 milhões a 150 milhões de anos atrás, um estranho dinossauro parecido com um pássaro do tamanho de um faisão, com pernas longas e braços construídos como asas, habitou o sudeste da China, com uma anatomia intrigante sugerindo que ou era um corredor veloz ou tinha um estilo de vida parecido com o de um pássaro pernalta moderno.

Cientistas disseram na última quarta-feira (6) que descobriram na província de Fujian o fóssil de um dinossauro do Período Jurássico que eles chamaram de Fujianvenator prodigiosus –uma criatura que lança luz sobre uma fase evolutiva crítica na origem das aves.

Ilustração mostra dinossauro Fujianvenator prodigiosus, parecido com um pássaro do tamanho de um faisão, que viveu entre 148 milhões a 150 milhões de anos atrás na China - Chuang Zhao/Reuters

A questão de saber se o Fujianvenator, com sua curiosa mistura de características esqueléticas, deve ser classificado como uma ave depende de como se define uma ave, segundo o líder do estudo, Min Wang, paleontólogo do Instituto de Paleontologia e Paleoantropologia de Vertebrados da Academia Chinesa de Ciências.

Quando lhe pediram uma palavra para descrever o Fujianvenator, Wang respondeu: "Eu diria 'bizarro'. O Fujianvenator está longe de ser parecido com qualquer pássaro moderno".

Um evento notável na evolução dos dinossauros ocorreu quando pequenos dinossauros bípedes com penas, de uma linhagem conhecida como terópodes, deram origem aos pássaros no final do Jurássico, com o mais antigo pássaro conhecido –o Archaeopteryx– datado de cerca de 150 milhões de anos atrás na Alemanha.

O Fujianvenator é membro de um grupo chamado avialanos, que inclui todos os pássaros e seus parentes dinossauros não aviários mais próximos, disse Wang. Apesar de seu início modesto, os pássaros sobreviveram ao choque do asteroide há 66 milhões de anos que condenou seus camaradas dinossauros não aviários.

O fóssil Fujianvenator, descoberto em outubro passado, é bastante completo, mas sem o crânio e partes dos pés, o que dificulta a interpretação de sua dieta e estilo de vida.

O osso da perna do Fujianvenator, a tíbia, era duas vezes mais comprido que o osso da coxa, o fêmur. Essas dimensões são únicas entre os terópodes, grupo que inclui todos os dinossauros carnívoros, como o tiranossauro e vários outros. Ele também tinha uma longa cauda óssea.

"O membro anterior é geralmente construído como a asa de um pássaro, mas com três garras nos dedos, que não existem nos pássaros modernos. Então você pode chamá-lo de asa. Não é possível determinar se podia voar ou não. Com base nas características do esqueleto, o Fujianvenator provavelmente não era muito bom ao voar", disse Wang.

"O fóssil em si não preserva penas. No entanto, seus parentes mais próximos e quase todos os terópodes avialanos conhecidos têm penas, e estas são amplamente distribuídas entre os dinossauros. Portanto, não causaria surpresa se o Fujianvenator tivesse penas", acrescentou Wang.

Com base na anatomia de suas longas pernas, os pesquisadores propuseram dois estilos de vida possíveis: correr rapidamente ou vadear num ambiente pantanoso, muito parecido com os grous ou garças modernas.

"Eu apostaria no corredor", disse Wang.

Cientistas buscam entender melhor a origem dos pássaros, bem como de dinossauros não aviários com características semelhantes às de pássaros.

"Para mim, o Fujianvenator representa mais uma evidência interessante que mostra a ampla distribuição de vários dinossauros semelhantes a aves que viveram quase ao mesmo tempo e compartilharam hábitats com seus descendentes, os pássaros", disse o paleontólogo Zhonghe Zhou, do Instituto de Paleontologia de Vertebrados e Paleoantropologia, coautora do estudo publicado na revista Nature.

Os primeiros capítulos da história das aves permanecem obscuros devido à escassez de fósseis. Depois do Archaeopteryx –um pássaro do tamanho de um corvo, com dentes, cauda longa e ossuda e sem bico, cujo fósseis foram encontrados pela primeira vez no século 19–, há um intervalo de aproximadamente 20 milhões de anos antes que as próximas aves apareçam no registro fóssil.

"Uma coisa é certa. Ainda existe uma grande lacuna entre a ave mais antiga conhecida e a segunda ave mais antiga conhecida", disse Zhou.