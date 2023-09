O novo combustível que pode manter astronautas na Lua por longos períodos

BBC News Brasil

Cientistas desenvolveram uma nova fonte de energia que pode permitir aos astronautas viver na Lua por longos períodos de tempo.

Se uma base lunar for estabelecida, será necessária uma fonte de energia confiável para sustentar a vida lá - Rolls Royce

O Programa Artemis, liderado pela Nasa, espera ter um posto avançado na Lua por volta de 2030.

A Universidade de Bangor projetou células de combustível nuclear, do tamanho de sementes de papoula, para produzir a energia necessária para sustentar a vida ali.

O professor Simon Middleburgh, da universidade, disse que o trabalho foi um desafio — "mas foi divertido".

O professor Simon Middleburgh (à direita) disse que o trabalho foi um desafio - BBC

A Lua, que é vista por alguns como a "porta de entrada" para Marte, contém muitos recursos valiosos necessários para a tecnologia moderna.

A esperança é que ela possa ser usada como uma base para alcançar os planetas além.

À medida que a tecnologia espacial avança em ritmo acelerado, a BBC teve acesso exclusivo ao laboratório do Nuclear Futures Institute da Universidade de Bangor.

A equipe de Bangor, líder mundial em combustíveis, trabalha com parceiros como a Rolls Royce, a Agência Espacial do Reino Unido, a Nasa e o Laboratório Nacional de Los Alamos, nos EUA.

O professor Middleburgh, do Nuclear Futures Institute, disse que a equipe espera testar completamente o combustível nuclear "nos próximos meses".

Em partes da Lua, as temperaturas caem para mínimas surpreendentes de -248°C porque não há atmosfera para aquecer a superfície.

A Universidade de Bangor é um ator importante na busca por gerar outra forma de produzir energia e calor para sustentar a vida ali.

Os pesquisadores acabaram de enviar a minúscula célula de combustível nuclear, conhecida como Trisofuel, aos seus parceiros para testes.

Esta célula Trisofuel poderia ser usada para alimentar um microgerador nuclear, criado pela Rolls Royce.

O gerador é um dispositivo portátil, do tamanho de um carro pequeno, e "algo que você pode colocar em um foguete", disse o professor Middleburgh.

Isso agora será totalmente testado e submetido a forças semelhantes às de uma explosão no espaço, pronta para uma base lunar em 2030.

Ele acrescentou: "Você pode lançá-los ao espaço, com todas as forças... e eles ainda funcionarão com bastante segurança quando forem colocados na Lua".

O histórico pouso na Lua foi comemorado em toda a Índia - Getty Images via BBC

No início deste mês, a Índia fez uma aterragem histórica perto do polo sul da Lua com a sua sonda robótica Chandrayaan-3.

Um dos principais objetivos da missão é caçar gelo à base de água que, segundo os cientistas, poderá sustentar a habitação humana na Lua no futuro.

O professor Middleburgh disse que o trabalho da Universidade de Bangor estava colocando o País de Gales no mapa.

"Eu diria que estamos realmente empurrando as coisas [globalmente]", disse ele.

A universidade espera que os microgeradores também possam ser usados aqui na Terra, por exemplo em zonas de desastre quando a eletricidade for cortada.

Phylis Makurunje está liderando uma equipe para desenvolver energia nuclear para foguetes espaciais - BBC

A equipe de Bangor também está trabalhando em um sistema nuclear para alimentar foguetes, liderado pela Dra. Phylis Makurunje.

Ela disse: "É muito poderoso —o impulso que dá ao foguete é muito alto. Isto é muito importante porque permite que os foguetes alcancem os planetas mais distantes."

Makurunje disse que a nova tecnologia poderia reduzir quase pela metade o tempo necessário para chegar a Marte.

"Com a propulsão térmica nuclear —você espera cerca de quatro a seis meses para chegar a Marte. A duração atual é de mais nove meses", disse ela.

Bases lunares na década de 2030

O autor e jornalista geopolítico Tim Marshall disse que o avanço em relação ao combustível foi um passo em direção a uma corrida global ao polo sul lunar.

Ele disse: "Estou confiante de que haverá bases lunares na década de 2030. Provavelmente uma chinesa; provavelmente uma liderada pelos americanos.

"Estou confiante porque não creio que as grandes potências possam dar-se ao luxo de não estar presentes apenas no caso de isto ser, o que provavelmente será, um grande avanço."

"Portanto, os chineses estão falando de 2028, colocando o primeiro tijolo no chão, provavelmente simbolicamente para dizer que foram os primeiros. Mas no início da década de 2030, ambos terão uma base", disse.

A Lua está sendo considerada um ponto de parada antes de viajar para planetas além de Marte - Getty Images via BBC

"Acredita-se que exista titânio, lítio, silício, ferro e muitos outros minerais que são usados em todos os tipos de tecnologias do século 21", afirmou ainda.

"O valor real é desconhecido... mas a maioria das empresas está confiante de que é suficiente para torná-lo economicamente viável."

Ele alertou que as coisas podem ficar complicadas à medida que o espaço é comercializado, citando leis espaciais desatualizadas.

"As regras de trânsito, tais como são, foram escritas em 1967 —o Tratado do Espaço Exterior."

"Ainda é um modelo, mas está 50 anos desatualizado porque não conhecia a tecnologia moderna, a concorrência que existe e os aspectos comerciais —porque naquela época era muito liderado pelo Estado."

"Portanto, sem leis atualizadas, acordadas pelas Nações Unidas, é um pouco como um vale-tudo para todos —e isso traz perigos."

"Porque se você não tiver as diretrizes para operar, então a competição clara que acontecerá estará operando sem uma estrutura legal."