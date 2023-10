A corrida para mapear o fundo do oceano

BBC News Brasil

Escondido em um prédio do governo federal nas Montanhas Rochosas americanas está a melhor coleção de mapas do fundo do mar do mundo.

Ocasionalmente, um disco rígido chega pelo correio, cheio de novas cartas batimétricas - ou do fundo do mar - coletadas por navios de pesquisa. O maior mapa público dos oceanos da Terra cresce um pouco mais.

Encoberto pelo oceano, o fundo do mar resistiu à exploração humana durante séculos.

Governo americano está construindo um mapa mundial do fundo do mar - Getty Images via BBC

O folclore e os mitos falam dele como o lar de terríveis monstros marinhos, deuses, deusas e cidades subaquáticas perdidas.

Os marinheiros da era vitoriana acreditavam que não havia fundo oceânico, apenas um abismo infinito onde os corpos dos marinheiros afogados descansavam em um purgatório aquático.

Ao longo do último século, as modernas técnicas científicas e os sonares revelaram uma paisagem marítima pouco compreendida de lagos de salmoura crostosos, vulcões fumegantes e vastas planícies subaquáticas onduladas.

Mas ainda estamos engatinhando no mapeamento e na exploração deste enorme mundo submarino.

A era vitoriana teve um grande esforço para mapear os oceanos do mundo - Getty Images via BBC

Base de dados

Uma organização quer mudar isso - e rapidamente. Em 2023, o projeto Seabed 2030 anunciou que seu mapa mais recente de todo o fundo do mar está quase 25% concluído.

Os dados para fazer o primeiro mapa do mundo subaquático disponível publicamente são armazenados no Centro de Dados de Batimetria Digital (DCDB, por sua sigla em inglês) da Organização Hidrográfica Internacional (IHO, em inglês) em um prédio governamental em Boulder, no Colorado.

Até agora, o DCDB contém mais de 40 terabytes compactados de dados do fundo do mar. O maior contribuinte é a frota acadêmica dos EUA: 17 navios de investigação propriedade de universidades americanas que circulam constantemente pelo globo estudando as profundezas do oceano.

Outros contribuintes incluem a frota da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (NOAA), o Serviço Geológico da Irlanda e a Agência Hidrográfica e Marítima Federal da Alemanha.

Os maiores usuários são cientistas de todo o mundo que dependem dos dados para realizar pesquisas.

O Seabed 2030 realizou progressos extraordinários ao pedir aos países e às empresas para que dividissem seus mapas com o DCDB. Mas, infelizmente, o mapa não está crescendo com rapidez suficiente.

Entre 2016 e 2021, o mapa saiu de 6% para 20%. Desde então, o ritmo diminuiu. Em 2022, atingiu apenas 23,3% de conclusão. Em 2023, 24,9%. Os mapeadores oceânicos criaram um novo plano: o financiamento coletivo.

"A batimetria colaborativa surgiu há alguns anos, quando a IHO dizia: 'Nesse ritmo, nunca conseguiremos mapear todo o maldito oceano. Precisamos começar a olhar para fora da caixa'", diz Jennifer Jencks, diretora do DCDB e presidente de um grupo de trabalho de financiamento coletivo na OHI.

Ao conectar um registrador de dados à ecossonda de um barco, qualquer embarcação pode construir um mapa simples do fundo do mar. Isto é crucial no desenvolvimento de nações costeiras e insulares.

Tion Uriam, chefe da Unidade Hidrográfica do Ministério das Comunicações, Transportes e Desenvolvimento do Turismo da República de Kiribati, recebeu recentemente dois registradores de dados que planejam instalar nos ferries locais. "É uma vitória fazer parte dessa iniciativa", diz ele.

"Queremos fazer parte de um esforço global. A nossa contribuição pode ser pequena, mas é uma contribuição."

Kiribati é uma nação insular do oceano Pacífico com cerca de 130 mil habitantes espalhados por 33 atóis de coral, dos quais apenas 20 são habitados. As cartas britânicas publicadas nas décadas de 1950 e 1960 têm sido os mapas mais precisos da região até hoje.

Reino Unido e os Estados Unidos reivindicaram várias ilhas como protetorados ou territórios, explorando-as em busca de fosfato ou usando-as como estações baleeiras. Outros mapas britânicos usados são antigos e imprecisos.

Alguns datam do final da era vitoriana ou listam medições de profundidade em braças, que a maioria dos países mudou com o passar dos anos (os EUA só os retiraram em 2022).

Os gráficos mais precisos de Kiribati, feitos pelos britânicos, têm quase 70 anos - Getty Images via BBC

Isso não é tão incomum no Pacífico, de acordo com o geólogo marinho Kevin Mackay, que supervisiona o Centro Regional do Pacífico Sul e Oeste do Seabed 2030, no Instituto Nacional de Pesquisa Hídrica e Atmosférica (Niwa) da Nova Zelândia, na capital Wellington.

"O grande problema no Pacífico é a herança do sistema colonial. Então, no Pacífico, quem cuida do mapeamento? São os americanos através dos seus territórios, ou o Reino Unido através dos seus territórios, ou os franceses e suas ilhas, embora elas agora sejam oficialmente independentes."

Kiribati conquistou a independência em 1979, mas houve pouco progresso na pesquisa de topografia desde então. Em 2020, o Banco Mundial financiou um projecto de 42 milhões de dólares (cerca de R$ 200 milhões) para melhorar a infraestrutura marítima nas ilhas. Uma parte disso irá para o mapeamento do fundo marinho.

Sendo um dos países menos desenvolvidos do mundo, a maior parte dos i-Kiribati (o nome dos habitantes de Kiribati) vive na capital de Tawara do Sul: um atol de 17 km² em forma de meia-lua com uma densidade populacional igual à de Tóquio.

Mais pessoas estão se aglomerando na capital em busca de uma vida moderna, enquanto o resto vive em ilhas remotas onde a pobreza e o desemprego são elevados, as comodidades são precárias e o futuro a longo prazo é incerto devido à subida do nível do mar e às fortes tempestades tropicais.

Mapas melhores provaram que poderiam impulsionar o comércio, o trânsito e o turismo nas ilhas. Eles poderiam ajudar as comunidades a se planejarem para tsunamis, tempestades e aumento do nível do mar.

Muitas ilhas não possuem marégrafos básicos e, portanto, os navios visitantes programam sua chegada para a maré alta. Nas reuniões com ministros do governo, Uriam tenta sublinhar os benefícios econômicos da melhoria dos mapas náuticos de Kiribati.

No entanto, há um obstáculo quando se trata de compartilhar mapas com o arquivo DCDB em Boulder. Cerca de um terço dos 98 estados membros da OHI permitem o crowdsourcing dentro das águas territoriais.

No entanto, as nações insulares do Pacífico, Kiribati, o Estado Independente de Samoa e as Ilhas Cook, que receberam recentemente registradores de dados do Seabed 2030, não estão entre elas. Até que os governos deem a sua aprovação, os novos mapas de crowdsourcing permanecerão em segredo.

Apesar do objetivo científico declarado publicamente do Seabed 2030, o valor militar ou comercial das cartas náuticas será sempre uma barreira para alcançar a cobertura completa do mapa mundial.

"As cartas marítimas, pela sua própria natureza, estavam destinadas a ser retiradas do domínio acadêmico e da circulação geral", escreveu o historiador de mapas Lloyd Brown no seu livro The Story of Maps. "Eles eram muito mais do que uma ajuda à navegação; eram, na verdade, a chave do império, o caminho para a riqueza."

Em um mundo onde apenas um quarto do fundo do mar está mapeado, ainda há uma vantagem em saber mais do que os seus rivais. O próprio Mackay de Niwa viveu isso em uma expedição de mapeamento científico.

Ele recebeu uma ligação de um militar que prefere não se identificar e "eles disseram 'você precisa destruir esses dados porque há valor militar no que você está mapeando, porque é um lugar onde os submarinos gostam de se esconder'", lembra ele.

"Obviamente, nós os ignoramos porque estamos (mapeando) para a ciência, não nos importamos. Mas os militares encontram muito valor na batimetria que, como cientistas, nem sequer pensamos."

Gráficos precisos tornaram muito mais fácil para os países explorarem recursos como o petróleo no mar - Getty Images via BBC

Para alguns países, também é suspeito que o DCDB esteja sediado nos Estados Unidos, que possui as forças armadas mais poderosas do mundo.

"Também vemos com preocupação que o DCDB seja hospedado pelos Estados Unidos. Nem todo mundo gosta disso", diz Jencks.

Ela tenta amenizar estas preocupações ressaltando que o DCDB foi endossado por todos os estados membros da OHI quando foi criado em 1990.

Em Kiribati, os desafios são menos políticos e mais práticos, segundo Uriam. A sua posição como chefe da Unidade Hidrográfica só se tornou permanente há cerca de um ano. Antes, ele trabalhava no departamento de pescas e já sabia como é difícil compartilhar dados entre departamentos, ainda mais com pessoas de fora.

Também existem obstáculos no armazenamento de dados e na contratação de pessoas com o conhecimento certo para gerenciá-los. Outra preocupação: navios de investigação estrangeiros já mapearam algumas das águas territoriais de Kiribati e negligenciaram a partilha de dados com o governo do país.

Faltando pouco mais de seis anos para o prazo final, o Seabed 2030 enfrenta sérios desafios para terminar o primeiro mapa público do fundo do mar.

O tamanho impressionante do oceano, as profundezas, o ambiente de trabalho hostil, onde os mapeadores oceânicos enfrentam constantemente o vento, as ondas e os efeitos corrosivos da água salgada.

Depois, há o custo de mapear águas internacionais remotas, onde nenhum país tem a responsabilidade de mapear.

No entanto, todos estes desafios parecem pequenos em comparação com o trabalho de unir países em torno de um objetivo coletivo, especialmente nações tão diversas como os EUA e a República de Kiribati.

As diferenças ajudam a explicar porque o objetivo de terminar um mapa completo do fundo do mar pode permanecer fora de alcance durante muitas décadas.

*Laura Trethewey é autora de 'The Deepest Map: The High-Stakes Race to Chart the World's Oceans' (O mapa mais profundo: a corrida de alto risco para mapear os oceanos do mundo, em tradução livre)

Este texto foi publicado originalmente aqui.