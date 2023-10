Veja fotos do eclipse anular deste sábado

São Paulo

Moradores de parte da região Norte do Brasil já conseguem observar o eclipse solar deste sábado (14). Trata-se de um fenômeno do tipo anular, que ocorre quando o tamanho aparente da Lua é menor do que o do Sol, deixando visível um anel de luz ao redor do satélite. A última vez que esse evento pôde ser observado a partir do país foi em 3 de novembro de 1994.

Eclipse observado em Albuquerque, no Novo México, neste sábado - Patrick Fallon/AFP

O eclipse poderá ser observado em todo o território brasileiro na sua parcialidade. Nas regiões Norte e Nordeste, porém, será possível visualizar o anel de fogo.

O fenômeno pode ser observado no Acre e no Amazonas e, em seguida, poderá ser acompanhado por moradores do Pará, Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará, uma pequena parte de Pernambuco, Rio Grande do Norte e Paraíba. As únicas capitais no caminho da anularidade são Natal (RN) e João Pessoa (PB).

São Paulo e Rio de Janeiro estão fora da faixa da totalidade do eclipse, ou seja, quando o Sol é coberto pelo disco lunar. Por isso, os dois estados verão um eclipse parcial, com cerca de 40% do disco solar sombreado pela Lua. O melhor horário para observar o fenômeno será às 16h49 (de Brasília) em São Paulo e às 16h51, no Rio.