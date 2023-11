Astrônomos descobrem o sistema solar perfeito

BBC News Brasil

Astrônomos encontraram um sistema solar perfeito, criado sem as colisões violentas que transformaram o nosso em um conjunto de planetas de tamanhos diferentes.

O sistema, a cem anos-luz de distância da Terra, tem seis planetas, todos aproximadamente do mesmo tamanho. Eles quase não mudaram desde a sua formação, há 12 bilhões de anos.

Essas condições constantes o tornam ideal para aprender como esses planetas se formaram e se há vida neles.

A pesquisa foi publicada na revista científica Nature.

A formação de planetas é um processo que costuma ser violento - Science Photo Library

A criação do nosso próprio Sistema Solar foi um processo violento. À medida que os planetas se formavam, alguns colidiram uns com os outros, afetando as órbitas e deixando o nosso sistema com gigantes como Júpiter e Saturno ao lado de planetas relativamente pequenos como o nosso.

No sistema solar HD110067, como os astrônomos chamaram oficialmente esse outro sistema, as coisas são muito diferentes.

Órbitas e tamanhos

Não apenas os planetas têm tamanhos semelhantes, mas eles giram em sincronia, o que é muito diferente das órbitas dos planetas em nosso próprio Sistema Solar.

No tempo que leva para o planeta mais interno dar três voltas em torno da estrela, o próximo planeta dá duas voltas e assim por diante até o quarto planeta do sistema. A partir daí as coisas mudam para um padrão 4:3 de velocidades de órbita relativas para os dois últimos planetas.

Essa intrincada coreografia planetária é tão precisa que os investigadores criaram uma peça musical cíclica, semelhante a uma composição ao estilo de Philip Glass, com notas e ritmos correspondentes a cada planeta e aos seus períodos orbitais.

O pesquisador Rafael Luque, da Universidade de Chicago, que liderou a pesquisa, foi quem descreveu o HD110067 como um sistema solar perfeito.

"É ideal para estudar como os planetas são criados, porque esse sistema solar não teve o início caótico que o nosso teve e não foi afetado desde a sua formação."

A pesquisadora Marina Lafarga-Magro, da Universidade de Warwick, disse que o sistema é lindo e único.

"É realmente emocionante ver algo que ninguém viu antes", disse ela à BBC News.

Os novos planetas têm o tamanho entre Netuno, em primeiro plano, e a Terra - Science Photo Library

Nos últimos 30 anos, os astrônomos descobriram milhares de sistemas solares. Mas nenhum deles é tão adequado para estudar como os planetas se formaram.

O tamanho quase idêntico dos planetas e a natureza imperturbável do sistema são fundamentais para os astrônomos porque tornam muito mais fácil compará-los e contrastá-los. Isso ajudará a construir uma imagem de como eles se formaram e evoluíram.

O sistema também possui uma estrela brilhante que facilitará a busca por sinais de vida nas atmosferas dos planetas.

Todos os seis novos planetas são o que os astrônomos chamam de "sub-Netunos", que são maiores que a Terra e menores que o planeta Netuno (que é quatro vezes mais largo que a Terra). Os seis planetas recém-descobertos têm entre duas e três vezes o tamanho da Terra.

O interesse nas novas descobertas aumentou desde a descoberta, em setembro, de que um planeta sub-Netuno, chamado K2-18b, em outro sistema estelar, tem uma atmosfera com indícios de um gás que na Terra é produzido por organismos vivos. Os astrônomos chamam isso de bioassinatura.

Em setembro, foi descoberto que um planeta chamado k2-18b tinha indícios de vida - Nasa Embora o nosso Sistema Solar não tenha nenhum sub-Netuno, eles são considerados o tipo de planeta mais comum na galáxia. No entanto, os astrônomos sabem surpreendentemente pouco sobre esses planetas.

Não sabem se são majoritariamente feitos de rocha, gás ou água, ou se proporcionam condições para a vida.

Descobrir esses detalhes é "um dos tópicos mais quentes na área", de acordo com Luque, acrescentando que a descoberta do HD110067 dá à sua equipe a oportunidade perfeita para responder a essa questão de forma relativamente rápida.

"Pode ser uma questão de menos de dez anos", disse ele à BBC News.

"Conhecemos os planetas, sabemos onde eles estão, só precisamos de um pouco mais de tempo, mas isso vai acontecer."

Se a próxima fase de observações da equipe indicar que os sub-Netunos também podem abrigar vida, isso aumentará enormemente o número de possíveis planetas habitáveis e, portanto, aumentará as hipóteses de detectar sinais de vida em outro mundo, mais cedo ou mais tarde.

Começou agora a corrida para detectar bioassinaturas em um desses seis novos sub-Netunos, ou em dezenas de outros detectados por outros pesquisadores. Com uma bateria de novos telescópios com capacidades aprimoradas e outros prestes a entrar em operação, muitos astrônomos acreditam que talvez não tenhamos que esperar muito para avançar nesse estudo.

Os planetas foram detectados usando o Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) da Nasa e o CHaracterising ExOPlanet Satellite (Cheops), da Agência Espacial Europeia (ESA).