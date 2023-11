O imperador romano que era na verdade mulher trans, segundo museu

BBC News Brasil

Um museu deve renomear sua exposição sobre um imperador romano depois de concluir que ele era, na verdade, uma mulher trans.

O Museu North Hertfordshire agora se referirá ao imperador Heliogábalo com os pronomes femininos ela e dela.

Isso ocorre depois que textos clássicos afirmam que o imperador disse uma vez "não me chame de senhor, pois sou uma senhora".

O debate se Heliogábalo era trans dividiu os acadêmicos - PHAS

Um porta-voz do museu disse que seria "educado e respeitoso ser sensível à identificação de pronomes para pessoas do passado".

O museu possui uma moeda de Heliogábalo, que é frequentemente exibida entre outros itens LGBTQIA+ de seu acervo.

O porta-voz disse que a instituição de caridade LGBTQIA+ Stonewall foi consultada para garantir que "as exibições, a publicidade e as palestras sejam tão atualizadas e inclusivas conforme for possível".

Marco Aurélio Antonino, mais conhecido como Heliogábalo, governou o Império Romano por apenas quatro anos, de 218 DC até seu assassinato, aos 18 anos, em 222 DC.

Ele se tornou uma figura cada vez mais controversa durante seu curto reinado, desenvolvendo uma reputação de promiscuidade sexual.

Cassius Dio, senador e contemporâneo de Heliogábalo, escreve em suas crônicas históricas que o imperador foi casado cinco vezes —quatro vezes com mulheres, e uma vez com Hiercoles, um ex-escravizado e cocheiro.

Nesse casamento final, Dio escreve que o imperador "foi concedido em casamento e foi denominado esposa, amante e rainha".

O debate sobre a identidade de género de Heliogábalo é antigo e muitas vezes divide os acadêmicos.

Shushma Malik, professor de clássicos da Universidade de Cambridge, disse à BBC que "as palavras que Dio usa não são uma citação direta de Heliogábalo e, no momento em que este artigo foi escrito, o imperador estaria no início da adolescência".

"Há muitos exemplos na literatura romana de épocas em que linguagem e palavras efeminadas eram usadas como forma de criticar ou enfraquecer uma figura política."

"Referências a Heliogábalo usando maquiagem, perucas e removendo pelos do corpo podem ter sido escritas para minar o impopular imperador."

Malik acrescentou que embora os romanos estivessem conscientes da fluidez de gênero, e existam exemplos de pronomes alterados na literatura, "era geralmente usado em referência a mitos e religião, em vez de descrever pessoas vivas".

No entanto, o vereador Keith Hoskins, membro executivo de Empresas e Artes do North Herts Council, disse que textos como o de Dio fornecem evidências "de que Heliogábalo definitivamente preferia o pronome 'ela' e, como tal, isso é algo que refletimos ao discuti-la nos tempos contemporâneos, como acreditamos ser uma prática padrão em outros lugares".

"Sabemos que Heliogábalo se identificou como mulher e foi explícito sobre quais pronomes usar, o que mostra que os pronomes não são uma coisa nova", acrescentou.