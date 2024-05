Enchente em Porto Alegre inunda livraria Taverna e põe em risco móveis e livros

São Paulo

A livraria Taverna, uma das mais tradicionais de Porto Alegre, foi inundada pelas enchentes que atingiram a capital gaúcha.

Ederson Lopes, livreiro da Taverna, publicou um vídeo no Instagram mostrando o estado da livraria.

A inundação chega à altura do joelho, e cobre as partes baixas de todas as estantes e os pés das mesas. São, segundo Lopes, móveis feitos de MDF, um material derivado da madeira, que logo devem ruir por causa do contato com a água.

Parte do acervo dos livros foi colocada acima das mesas, longe da água.

"É um prejuízo gigantesco que vamos ter aqui. A gente levou três anos para pagar esses móveis", diz Lopes no vídeo. "Bem difícil ver um sonho ser destruído pela água e pela imprudência do poder público."

Na legenda da publicação, Lopes escreve que a prioridade da empresa é pagar suas funcionárias, que também tiveram suas casas afetadas pelas enchentes. A Taverna pede por doações por meio da chave Pix livrariataverna@gmail.com.