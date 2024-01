Múltiplos vestígios atestam que presença de humanos no Pantanal é bastante antiga

São Paulo

Um dos mitos ainda em voga sobre o Pantanal se refere às ocupações humanas. Muitos entre nós ainda pensam na região como um ambiente historicamente inóspito, que exigia heroísmo daqueles que se arriscavam a morar em uma das maiores áreas alagáveis do planeta.

Não é assim, mostram Maria de Fátima Costa e Pablo Diener, professores aposentados da Universidade Federal de Mato Grosso e autores do livro recém-lançado "Pantanal - Origens de um Paraíso". Esse espaço, escrevem os historiadores, "desde muito cedo foi habitado por populações humanas. No seu interior, há múltiplos vestígios atestando que ali a presença de homens e mulheres é bastante antiga".

Inscrições rupestres na lagoa Gaíva, no Mato Grosso, em registro de agosto de 2022; imagem está no livro "Pantanal - Origens de um Paraíso" - André Dib

A publicação não se restringe à história milenar desses povos que viveram na região. Aborda ainda como configurações geológicas específicas, enormes quantidades de água e uma série de outros fatores da natureza deram origem ao que conhecemos como Pantanal, espaço complexo e frágil como, na comparação dos autores, "um belo castelo feito de cartas de baralho".

O livro reconstitui ainda cinco expedições naturalistas, ocorridas entre 1750 e 1850, que foram essenciais como estudos pioneiros sobre o território.

Mas o que chama mesmo a atenção ao longo da leitura é a descrição das características das antigas ocupações humanas. De acordo com Costa e Diener, grupos habitam a bacia do Alto Rio Paraguai há pelo menos 8.000 anos.

Aqueles que viviam por lá nesse período mais longínquo eram hábeis no manejo dos instrumentos de pedra e sobreviviam à base da coleta, da caça e da pesca. Moravam às margens das grandes lagoas cercadas por morros, onde o solo era mais apropriado para a agricultura e havia fartura de madeira para, entre outras coisas, construir canoas.

"Ainda se fala muito em espaços desocupados, sem população, o que é uma pretensão eurocêntrica. Prevalece uma ignorância generalizada", afirma Diener à Folha. "Pensam no Pantanal como um deserto de águas", complementa Costa.

Não há dados inéditos no livro —não é esse o propósito da publicação. Em linhas gerais, os autores conciliam dois movimentos: por um lado, reconstituem e contextualizam registros históricos, como os feitos pelo colonizador espanhol Cabeza de Vaca, que esteve na região no século 16; por outro, pinçam as pesquisas recentes mais relevantes sobre a região, produzidas em universidades, para apresentá-las de modo acessível a um público mais amplo.

Maria de Fátima Costa e Pablo Diener, professores aposentados da Universidade Federal de Mato Grosso e autores do livro 'Pantanal - Origens de um Paraíso' - Divulgação

No capítulo mais voltado à arqueologia, Costa e Diener chamam a atenção para dois legados deixados pelos primeiros habitantes pantaneiros. De início, os sítios rupestres, conjuntos de gravuras e pinturas nas paredes rochosas de locais como a lagoa Gaíva, em Corumbá (MS).

Estudos recentes citados pelos autores concluíram que as figuras foram inscritas nas pedras para ajudar os moradores a medir o nível das águas, assumindo a função de calendários. A partir desses cálculos, eles poderiam definir, por exemplo, os ritos cotidianos. Ou seja, era uma linguagem gráfica vital para o dia a dia das comunidades.

Além dos sítios rupestres, o livro nos apresenta aos aterros, também chamados de aterradinhos. São "montículos que se projetam na paisagem, formados por acúmulo de restos alimentares e sedimentos de vários materiais orgânicos, cobertos por camadas de terra, vegetação e restos de conchas de moluscos". Serviam provavelmente como área de proteção das inundações e também como marcos de divisão de territórios.

"As pinturas rupestres são imediatamente visíveis, mas os aterros não. Num primeiro momento, a gente acha que se trata de uma ilha ou de um capão do mato quando, na verdade, é um arquivo humano a céu aberto", afirma Costa.

A professora lembra que os aterros mais estudados até os dias de hoje estão localizados no território dos guatós, indígenas de grande importância para a história do Pantanal.

Os conquistadores espanhóis foram os primeiros europeus a chegar à área inundável da bacia do Alto Rio Paraguai. Quando alcançaram a região, no início do século 16, encontraram dezenas de diferentes etnias. Não existem informações mais precisas sobre o tamanho dessas populações, mas os relatos deixados pelos espanhóis indicam lugares densamente povoados, com uma variedade de línguas e costumes.

Entre os grupos indígenas vistos pelos europeus nesses contatos iniciais, estavam justamente os guatós, que ainda sobrevivem, e os xarayes, extintos. Aliás, até meados do século 18, não havia Pantanal nos mapas. A região era conhecida como Lagoa dos Xarayes.

O Brasil sabe pouco sobre a exuberância que é o Pantanal. E quase nada sobre os primórdios humanos da região. O livro de Costa e Diner pode ser um primeiro passo para reduzir, um tico que seja, nossa ignorância.