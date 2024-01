Novas imagens da lua de Júpiter capturam paisagem vulcânica

The New York Times

Uma espaçonave da Nasa passou rapidamente por Io, uma das maiores luas de Júpiter e o mundo mais vulcanicamente ativo em nosso Sistema Solar. A espaçonave, o orbitador Juno, fez sua passagem mais próxima até agora da paisagem turbulenta do satélite e enviou de volta fotos pontilhadas com penhascos íngremes, picos de montanhas afiados, lagos de lava acumulada e até mesmo uma pluma vulcânica.

"Fiquei maravilhado", disse Scott Bolton, físico do Southwest Research Institute e investigador principal da missão Juno. Bolton observou como Io é "incrivelmente colorida" — tingida em tons de laranja e marrom por causa da presença de enxofre e lava em fluxo. Ele comparou a lua a uma pizza de peperoni.

Estudar essas características pode ajudar os cientistas a descobrir o que impulsiona os vulcões de Io, alguns dos quais lançam lava a dezenas de quilômetros no espaço, e confirmar que essa atividade vem de um oceano de magma escondido sob a crosta da lua. Decifrar os segredos dos vulcões pode eventualmente revelar a influência que Júpiter exerce sobre suas erupções, o que poderia ser uma pista de como o gigante gasoso e suas luas se formaram.

Imagem de Io, lua de Júpiter, feita no dia 30 de dezembro de 2023 pela missão Juno, da Nasa - Nasa/SwRI/MSSS via The New York Times

A espaçonave Juno, projetada para estudar a origem e a evolução de Júpiter, chegou ao planeta em 2016. A Nasa estendeu a missão em 2021, e a sonda espacial capturou fotos das luas jovianas Ganimedes, Europa e, mais recentemente, Io.

Não é a primeira vez que uma espaçonave da Nasa sobrevoa Io. Em 1979, a Voyager 1 descobriu que Io era vulcanicamente ativa durante sua jornada para o espaço interestelar. Duas décadas depois, a missão Galileo da Nasa enviou o que Bolton chama de "selos postais", ou close-ups de características específicas na superfície de Io.

Juno realizou várias observações mais distantes de Io nos últimos anos. Sua última passagem ocorreu em 30 de dezembro, quando a espaçonave chegou a 1.500 km da lua. As imagens capturadas durante essa visita foram feitas com um instrumento chamado JunoCam e estão em comprimentos de onda visíveis. Elas são algumas das visões de maior resolução da estrutura global de Io.

Os gerentes da missão compartilharam seis imagens de Io no site da missão, e, desde então, algumas pessoas enviaram versões digitalmente aprimoradas que destacam características na superfície de Io.

Bolton disse que ficou impressionado com a nitidez das bordas de algumas montanhas nas imagens, o que o deixou pensando como elas são moldadas e como seria visitar um lugar assim.

"Eu me pergunto como é fazer uma trilha lá", disse ele, "ou fazer snowboard no pico".

Os cientistas da missão já estão trabalhando na análise dessas imagens, procurando diferenças na superfície de Io para aprender com que frequência seus vulcões entram em erupção, quão brilhantes e quentes são essas erupções e como as correntes de lava resultantes se comportam. De acordo com Bolton, a equipe também comparará as imagens de Juno com visões anteriores da lua joviana para determinar o que mudou em Io ao longo de uma variedade de encontros.

E eles terão um segundo conjunto de dados para trabalhar em um mês, quando Juno completar outra passagem próxima pelo mundo explosivo em 3 de fevereiro.