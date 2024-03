Como acompanhar o eclipse desta segunda-feira (25)

São Paulo

Os brasileiros poderão assistir, na madrugada desta segunda-feira (25), a um eclipse lunar penumbral. O fenômeno será visível em todo o país, com algumas regiões, como São Paulo, com uma pequena fatia de Lua escapando da penumbra terrestre.

Para acompanhá-lo, basta olhar para o céu (e torcer para ele estar limpo). A outra condição para a visualização é conseguir ficar acordado noite adentro —ou acordar no meio da madrugada para ver o ponto máximo do fenômeno.

O eclipse terá início na madrugada de segunda, à 1h53, no horário de Brasília. O ponto máximo deve ocorrer às 4h12.

Eclipse lunar penumbral em Banda Aceh, na Indonésia - Chaideer Mahyuddin - 5.mai.2023/AFP

Dividindo o Brasil quase ao meio, a parte oeste do país poderá assistir ao fenômeno total. A outra metade —com locais como Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba e todo o Nordeste—, porém, não perderão muito, considerando que só uma lasca de Lua escapará da penumbra da Terra.

O eclipse lunar penumbral é menos vistoso em relação a outros eclipses. Ele ocorre quando a Lua está em sua fase cheia, e o Sol, a Terra e o satélite natural do nosso planeta estão quase alinhados. Com isso, a Lua fica em uma faixa de sombra clara, que ainda recebe luminosidade do Sol e, basicamente, não se percebe diferença no brilho da Lua a olho nu.

Ainda neste ano, os brasileiros poderão ver um eclipse lunar parcial entre 17 e 18 de setembro. Para 2025 (dia 14 de março), está reservado um eclipse lunar total, quando a Lua fica avermelhada.

Observar um eclipse lunar total ou parcial não requer equipamento especial. Eles podem ser vistos com segurança a olho nu.

Diferentemente do eclipse solar, que pode ser total, parcial ou anular (quando aparece o anel de fogo), o eclipse lunar tem sete estágios: