Programa distribuirá sete bolsas de R$ 50 mil para mulheres cientistas

São Paulo

O programa Para Mulheres na Ciência, do Grupo L’Oréal no Brasil, abre suas inscrições nesta sexta (8). Em parceria com a ABC (Academia Brasileira de Ciências) e a Unesco no Brasil, o projeto premia sete pesquisadoras com bolsas de R$ 50 mil voltadas para ciências da vida, ciências físicas, ciências químicas e matemática.

As inscrições vão até 9 de maio, segundo o edital do programa.

Há quatro premiações para ciências da vida, uma para ciências físicas, uma para matemática e uma para química. São levados em conta qualidade científica e impacto da pesquisa, pesquisas prévias desenvolvidas pela candidata, independência/produtividade da candidata e potencial de sucesso e aplicabilidade do projeto.

Pesquisadora trabalha em laboratório do Instituto de Pesquisas Tecnológicas - Karime Xavier - 26.abr.2022/Folhapress

A ideia do programa é, além de reconhecer as mulheres cientistas, buscar ajudar no equilíbrio de gêneros no contexto nacional.

Em algumas áreas das ciências, especialmente as conhecidas como Stem (sigla em inglês para ciência, tecnologia, engenharia e matemática) há uma série de barreiras enfrentadas pelas mulheres.

O Grupo L’Oréal no Brasil, desde 2020, segundo a própria instituição, aumentou o prazo de conclusão do doutorado do programa para cientistas que se tornaram mães. Para as mulheres que tiveram um filho, o aumento é de um ano; para as que tiveram dois ou mais filhos, o aumento é de dois anos.

O programa já premiou 124 cientistas.

Para concorrer à premiação é necessário ter concluído o doutorado a partir de 2016 (lembrando que os prazos aumentam para candidatas com filhos).