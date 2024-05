O mistério das canoas abandonadas perto de Roma há 7.000 anos

The Conversation

Há pelo menos 7.000 anos, em um lago próximo ao que hoje é Roma, uma comunidade desenvolveu uma tecnologia de barcos muito além do que se poderia esperar. Eles viveram lá por 450 anos até abandonarem tudo: suas casas, seus grandes barcos, suas ferramentas e até mesmo seus contêineres cheios de comida. E a cena permaneceu lá, congelada.

Esse sítio foi descoberto na década de 1980. E, após várias décadas de pesquisa, isto é o que a ciência sabe sobre o povo de La Marmotta.

Canoa, feita de um único tronco, encontrada em La Marmotta e mantida no Museo delle Civiltá, em Roma - Gibaja et al (2024)/Reprodução

O mar Mediterrâneo foi o berço de muitas civilizações. Fenícios, gregos, romanos e cartagineses navegaram nesse mar praticamente fechado para se deslocar rapidamente ao longo de suas costas e ilhas.

Um dos maiores fenômenos migratórios da história está documentado no Neolítico, quando comunidades de agricultores e pastores iniciaram sua diáspora pela Europa e pelo norte da África a partir de sua origem no Oriente Próximo, há cerca de 10 mil anos a.C..

Por vários motivos, inclusive um forte aumento demográfico, mudanças climáticas drásticas e redução da produtividade da terra, alguns grupos saíram e gradualmente ocuparam toda a Europa.

No caso do Mediterrâneo, a presença desses grupos humanos está documentada por volta de 6 900 a.C. em terras helênicas, por volta de 6.100 a.C. no sul da península italiana, durante 5.700 a.C. no nordeste da península ibérica e em 5.400 a.C. nas costas portuguesas do Atlântico.

O mar Mediterrâneo deve ter sido um meio seguro e rápido de transportar pessoas, animais e mercadorias por barco. Prova disso é a detecção de seus vestígios em inúmeros assentamentos neolíticos em ilhas e nos territórios próximos à costa.

Essa foi a razão que levou autores como Jean Guilaine e João Zilhão a propor que essas primeiras comunidades de agricultores e pastores devem ter se deslocado preferencialmente por via marítima, por meio de pequenas embarcações à vela.

O que há do outro lado do mar

Os grupos não se lançaram ao mar sem saber o que havia além do horizonte que viam de suas costas. Seu conhecimento das rotas marítimas começou com as comunidades de caçadores-coletores-pescadores do Mesolítico, e talvez até antes, e foi transmitido e aperfeiçoado de geração em geração.

Essa é a única maneira de explicar a presença de ocupações mesolíticas nas ilhas de Chipre, Córsega, Sicília e várias ilhas gregas, como Icaria, Lemnos e Melos.

Por que eles foram preservados

A preservação na arqueologia de certos restos bióticos, como madeira, pele ou plantas não lenhosas, só é possível em contextos anaeróbicos, nos quais as bactérias não funcionam em seu potencial máximo. Em particular, ambientes muito frios, de alta temperatura e secos, subaquáticos ou muito úmidos. Esse é o caso do assentamento La Marmotta, um local encontrado dentro do lago Bracciano, na cidade italiana de Anguillara Sabazia. Sua localização, três metros abaixo do fundo do lago, permitiu que fosse preservado de forma natural.

O assentamento, descoberto no final da década de 1980 durante a realização de obras de canalização para transportar água do lago para Roma, foi ocupado pelas primeiras populações agrícolas e pastoris neolíticas que chegaram ao centro da península italiana por volta de 5.700 a.C.

A comunidade de La Marmotta era descendente dos primeiros agricultores e pastores do Oriente Próximo que gradualmente ocuparam todo o Mediterrâneo. Depois de várias gerações, e provavelmente vindos do sul da península italiana, eles encontraram nas margens do lago di Bracciano um lugar perfeito para viver: água fresca, terra boa para o cultivo, uma paisagem onde podiam caçar, coletar, pescar e obter várias matérias-primas para construir suas casas e fazer parte de suas ferramentas. O que mais eles poderiam pedir?

As cinco canoas de La Marmotta

Entre os materiais de madeira encontrados em La Marmotta, há cinco grandes canoas que falam de pessoas que tinham amplo conhecimento marítimo e naval. É possível que eles tenham chegado à La Marmotta vindos das margens do Mediterrâneo por meio do rio Arrone.

Eles permaneceram no local por cerca de 450 anos, até que um evento possivelmente catastrófico, resultando em um aumento no nível do lago, forçou-os a abandonar suas casas, seus barcos, seus instrumentos e até mesmo seus recipientes de comida.

As canoas são feitas de um único tronco. Ao contrário de outros sítios neolíticos mais recentes, onde as canoas são sempre feitas de uma única espécie, em La Marmotta foram identificadas até quatro espécies diferentes: carvalho, olmo, faia e álamo. Isso mostra que eles conheciam bem as propriedades e os usos da madeira de diferentes árvores. Elas variam em tamanho. Desde a menor, com 5,4 metros, até a maior, com 10,43 metros.

Reforços e uma possível vela

A complexidade técnica dos barcos não se reflete apenas em seu comprimento, mas também na presença de certos elementos navais vinculados. Esse é o caso dos reforços transversais feitos na base das canoas e, em particular, das três peças em forma de "T" presas a um dos lados da canoa 1.

Essas peças apresentam 2, 3 e 4 perfurações, respectivamente. Embora não tenhamos referências arqueológicas ou etnográficas que nos ajudem a entender seu uso, temos três hipóteses com base em sua forma: elas poderiam ter sido usadas para amarrar cordas ligadas a uma possível vela, foram usadas para adicionar um estabilizador ou foram elementos intermediários para unir outro barco na forma de um catamarã, obtendo assim um casco duplo.

A complexidade técnica indica a existência de pessoas com enorme conhecimento tecnológico e especializadas na fabricação de canoas.

A datação por carbono-14 das cinco canoas e de uma das peças em forma de T mostra que elas foram feitas aproximadamente entre 5.600 e 5.300 a.C. São as embarcações neolíticas mais antigas da Europa e as únicas encontradas desse período no Mediterrâneo.

É possível que tenha havido muitas outras comunidades tecnologicamente avançadas navegando no mar.