Encontrada caverna subterrânea na Lua que poderá abrigar exploradores

São Paulo

Pesquisadores descobriram evidências de uma possível caverna subterrânea na Lua de mais de cem metros de profundidade. O achado poderá ser o local ideal para construção de uma base na superfície lunar, com infraestrutura para exploração do corpo celeste.

Um grupo de cientistas da Universidade de Trento, na Itália, publicou mais detalhes sobre a descoberta em um artigo que saiu nesta segunda-feira (15) na revista científica Nature Astronomy.

A entrada da caverna fica em uma planície rochosa chamada Mare Tranquillitatis (mar da tranquilidade). A área é visível a olho nu da Terra e foi onde os astronautas da missão Apollo 11 pousaram em 1969.

A cratera lunar Mare Tranquillitatis (mar da tranquilidade) - Universidade Estadual do Arizona/Nasa/Goddard

Nos últimos anos, mais de 200 crateras lunares foram identificadas, porém, até agora, não havia indícios muito consistentes de que alguma poderia ser adentrada.

Dados da sonda espacial LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter), lançada em 2010, mostraram que uma dessas aberturas pode abrigar uma caverna subterrânea —acessível por uma entrada inclinada a 45°— com até 45 metros de largura e 80 metros de profundidade.

Estima-se que a caverna fique alcance até 170 metros abaixo da superfície. Com as informações da sonda, os especialistas puderam criar possíveis modelos em 3D do interior da caverna.

"Essa descoberta é particularmente importante, já que a exploração direta destas estruturas pode dar pistas sobre a localização dos mares lunares, fornecendo acesso a amostras de fluxos de lava sobrepostos com diferentes idades", escrevem os autores da pesquisa. "Isso pode resultar no avanço do entendimento do vulcanismo lunar."

A principal hipótese do grupo é de que a formação se deu a partir da erupção de um canal de lava no local.

Os especialistas esperam que a metodologia adotada para descrever a caverna subterrânea lunar também possa ser aplicada sobre a superfície de Marte, que tem mais de mil crateras identificadas.

Para os pesquisadores, a formação lunar também poderá servir de local para construção de uma base lunar, que proteja os exploradores da radiação, das temperaturas extremas e do clima no espaço.

Atualmente, Estados Unidos e China travam uma corrida espacial rumo ao satélite.