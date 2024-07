São Paulo

Em tempos de oscilação nas temperaturas de São Paulo, o choque térmico faz aumentar a predisposição do organismo a infecções respiratórias, como resfriados e gripes, exacerbadas pelo enfraquecimento do sistema imunológico.

As pessoas com condições crônicas, como asma e doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), também podem apresentar piora dos sintomas, assim como a rinite alérgica.

O aumento de casos de pneumonia em São Paulo, principalmente em crianças, também tem preocupado médicos. Os especialistas afirmam que a alta está ligada a uma forma silenciosa da doença, ou seja, com sintomas mais brandos em relação à pneumonia clássica. Com isso, os pais demoram para buscar atendimento e o quadro pode se agravar.

Para explicar como diferenciar gripe de pneumonia silenciosa, a apresentadora Priscila Camazano recebe Isabella Ballalai, diretora da SBIm (Sociedade Brasileira de Imunizações), no Como É que É? desta terça-feira (16).

