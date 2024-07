Lula diz que violência é abominável, mas Trump vai tentar tirar proveito de atentado

Brasília

O presidente Lula (PT) disse nesta terça-feira (16) ser abominável qualquer tipo de violência, ao ser questionado sobre o ataque contra o ex-presidente Donald Trump, nos Estados Unidos. E afirmou que o americano tentará tirar proveito eleitoral disso.

"É abominável qualquer tipo de violência. Não é só com com presidente Trump, é a morte de prefeito numa cidadezinha do interior, morte de um vereador numa cidadezinha de interior. É preciso que a gente volte a ter tolerância. O que temos hoje é a derrota do argumento, o argumento vale muito pouco. O que vale hoje é mentira, fake news", disse.

"Trump vai tentar tirar proveito disso. Aquela foto dele com braço erguido, aquilo se fosse encomendado não saia melhor. Mas de qualquer forma, vai explorar isso. Cabe aos democratas encontrar um jeito de não permitir que isso seja a razão pela qual ele tenha votos", completou.

Após visitar obras do quarteirão da educação, em São Paulo, presidente Lula (PT) discursa para convidados e prefeitos da região. - Eduardo Knapp-5.7.2024/Folhapress

As declarações foram dadas em entrevista à TV Record, que foi ao ar integralmente na noite desta terça, com breves trechos divulgados ao longo do dia.

Trump, 78, foi ferido após tiros serem disparados contra ele durante um comício em Butler, no estado da Pensilvânia. Ele foi atingido por uma bala que perfurou a parte superior da sua orelha direita.

O incidente está sendo investigado como uma tentativa de homicídio. De acordo com agentes do FBI, polícia federal americana, o suspeito de ter atirado contra o ex-presidente americano agiu sozinho.

A imagem dele com a mão levantada, escoltado por agentes do Serviço Secreto circulou o mundo e tornou-se uma das principais imagens da campanha de Trump agora.