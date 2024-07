Raiva pode estar se espalhando em focas sul-africanas, dizem cientistas

The New York Times

Nos últimos três anos, cientistas na África do Sul têm tentado desvendar um sombrio mistério marinho: o que estava acontecendo com as focas do Cabo?

Os barulhentos mamíferos marinhos, comuns ao longo das costas do país, começaram a aparecer mortos em números enormes. Fêmeas grávidas deram à luz filhotes prematuros mortos. E algumas focas começaram a exibir um comportamento incomumente agressivo, atacando humanos, cães e umas às outras.

Alguns cientistas suspeitavam que uma neurotoxina produzida por algas poderia ser a culpada. Nas últimas semanas, no entanto, outro espectro entrou em foco: a raiva.

Focas nadando na costa de Chatham, no estado americano do Massachusetts - Joseph Prezioso/AFP

Até agora, 17 focas testaram positivo para o vírus, disse Tess Gridley, diretora fundadora da Sea Search Research and Conservation, que tem investigado as mortes das focas. Os casos, que datam de pelo menos agosto de 2022 e abrangem centenas de milhas de costa, podem ser o primeiro surto sustentado de raiva já documentado em mamíferos marinhos.

"O que estou fazendo aqui é reunir todos os relatos de interações agressivas entre focas e cães e focas e pessoas nos últimos anos", disse Gridley. "E está contando uma história bastante assustadora."

A raiva, que é quase sempre fatal uma vez que os sintomas aparecem, se espalha através da saliva de animais infectados. Até agora, nenhum caso humano foi relatado, mas, de acordo com a contagem de Gridley, pelo menos 72 pessoas na África do Sul foram mordidas ou arranhadas por focas do Cabo desde 2021; oito foram mordidas por focas que depois foram confirmadas como portadoras de raiva.

Esta semana, cientistas e autoridades se reuniram na Cidade do Cabo para discutir o que sabiam sobre o surto e como avançar. Eles concordaram em sacrificar focas suspeitas de terem raiva e vacinar aquelas que entram em contato frequente com pessoas, disse Gridley.

Mas muito sobre o surto, e a melhor maneira de gerenciá-lo, permanece incerto.

"É uma situação realmente complicada", disse Gregg Oelofse, gerente costeiro da Cidade do Cabo. "Não há um ponto de referência global para lidar com a raiva em uma espécie de mamífero marinho."

A raiva é rara em mamíferos marinhos, e quando um grande número de focas começou a aparecer morto em 2021, a doença não estava no topo da lista de possíveis causas. Em vez disso, Gridley suspeitava de ácido domoico, um composto tóxico produzido por certos tipos de algas. A toxina tem sido associada a mortes de leões-marinhos na Califórnia e é conhecida por causar sintomas neurológicos. (Os cientistas não viram nenhum sinal de gripe aviária, que matou um grande número de focas e leões-marinhos na América do Norte e na América do Sul.)

Mas uma série de ataques agressivos de focas na primavera passada colocou a raiva de volta no radar, e Gridley e seus colegas decidiram testar quatro focas para o vírus, mesmo que fosse uma possibilidade remota. "Todos nos diziam que a raiva não existia em focas do Cabo e que estávamos perdendo nosso tempo", disse Luca Mendes, veterinário da Clínica Veterinária False Bay.

Mas três das focas testaram positivo. "Isso abriu uma nova caixa de Pandora", disse Mendes.

A equipe de pesquisa armazenou amostras de cérebro de muitas das focas que morreram nos últimos anos; está no processo de testar as amostras para raiva. O vírus provavelmente não explica todas as mortes, algumas das quais ainda podem estar relacionadas ao ácido domoico, disseram os cientistas.

Amostras virais das focas infectadas sugerem que os mamíferos marinhos foram infectados com uma versão canina do vírus, disse Lesley van Helden, veterinária estadual do Departamento de Agricultura do Cabo Ocidental. Na África do Sul, essa forma de raiva está presente não apenas em cães domésticos, mas em raposas-de-orelhas-de-morcego selvagens e chacais-de-dorso-negro.

"Os vírus obtidos das focas parecem estar mais intimamente relacionados aos nossos vírus da vida selvagem do que aos que estão atualmente circulando em cães", disse van Helden em um e-mail. No entanto, ela advertiu, "as informações que temos até agora são muito preliminares, e precisamos de mais amostras."

A análise genômica também sugere que, uma vez que o vírus entrou nas focas, ele começou a circular entre elas. "Definitivamente parece que as focas estão transmitindo o vírus entre si", disse Johan Steyl, patologista veterinário da Universidade de Pretória.

As focas são altamente sociais, e durante a temporada de reprodução, elas se reúnem nas praias em números enormes. Elas são conhecidas por morder umas às outras quando brigam e acasalam.

Além disso, elas frequentemente cruzam caminhos com pessoas, frequentando portos, compartilhando a água com surfistas e atraindo multidões de turistas. De todos os mamíferos marinhos para contrair raiva, disse Gridley, "a foca do Cabo é uma realmente ruim."

As autoridades estão alertando as pessoas para manterem distância das focas e instando qualquer pessoa que seja mordida a procurar atendimento médico imediato.

Especialistas também estão preocupados com a possibilidade de que o vírus possa encontrar seu caminho para algumas das espécies de focas da Antártica que às vezes visitam a África do Sul. "Nós desesperadamente não queremos que a raiva se transfira de volta", disse Oelofse.