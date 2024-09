Gibões fazem dança silenciosa semelhante a coreografias humanas

The New York Times

Não é twerking. Não é salsa ou break. Você poderia colocar em algum lugar entre vogueing e o robô. Seja qual for o nome que você queira dar, o estilo de performance distintivo de uma fêmea de gibão é uma dança, dizem os pesquisadores.

Kai Caspar, um zoologista da Universidade Heinrich Heine de Düsseldorf, na Alemanha, e seus colegas analisaram os movimentos estilizados de certos gibões. Eles descobriram que as características principais da dança humana também estão presentes na coreografia dos gibões. As descobertas foram publicadas online antes da publicação na revista Primates.

Gibões são macacos de braços longos que vivem em florestas tropicais asiáticas. Caspar se interessou pela dança deles quando estava tentando aprender como os gibões em zoológicos respondiam a um espelho. Os macacos não mostraram reconhecimento de seus reflexos —mas exibiram seus movimentos.

"O corpo fica rígido, e então esses movimentos semelhantes a uma dança robótica começam," disse Caspar.

Doremon, um gibão-de-bochechas-brancas-do-sul no Centro de Resgate de Primatas Ameaçados no Vietnã, faz movimento de dança - Reprodução/CreditCredit...Camille Coye, Kai Caspar e Pritty Patel-Grosz

Pesquisas anteriores haviam descrito centenas de danças por quatro fêmeas selvagens de gibões na China. Os gibões viviam em grupos que tinham duas fêmeas, mas apenas um macho adulto. Observando as copas das árvores, os pesquisadores viram as fêmeas parecendo usar a dança para solicitar a atenção do macho. Esse macho às vezes reagia às danças cuidando da fêmea ou acasalando com ela.

Para estudar danças em mais espécies de gibões, Caspar se juntou a Camille Coye, uma primatologista do Institut Jean Nicod em Paris, e Pritty Patel-Grosz, uma professora de linguística da Universidade de Oslo que estuda dança e gestos.

Patel-Grosz disse que eles definiram dança como um movimento intencional que é rítmico e não serve a um propósito físico, como caminhar ou coçar uma coceira.

A equipe perguntou para pessoas que trabalhavam com um grupo de espécies chamadas gibões crestados se já haviam observado os animais dançando. Eles também coletaram e analisaram vídeos de zoológicos e outras instalações.

Todos os gibões dançantes eram fêmeas adultas, e elas geralmente se apresentavam de costas para o espectador. Nos vídeos, a falta de propósito físico era claramente visível: os macacos balançavam, mergulhavam e posavam de maneira bizarra. O ritmo também estava presente. E os movimentos claramente não eram acidentais. "Essas características principais são compartilhadas entre a dança humana e a dança dos gibões," disse Caspar.

Frequentemente, o macaco dançante olhava por cima do ombro ou de outra forma verificava se seu espectador —outro gibão ou um tratador humano— estava assistindo. Os cientistas ainda não sabem por que os gibões dançam em direção aos humanos; eles podem estar buscando atenção ou antecipando comida.

Uma performance de um gibão crestado "pode não necessariamente exibir todas as propriedades que comumente associamos à dança humana," disse Patel-Grosz. Ela acrescentou que não esperaríamos isso, porque 20 milhões de anos de evolução nos separam.

Por exemplo, a dança em humanos acontece em todas as culturas, gêneros e idades —até mesmo crianças pequenas espontaneamente balançam suas fraldas ao som de música. Mas os pesquisadores só viram fêmeas maduras de gibões dançando. E a atividade não tem nada a ver com som ou música. Embora os gibões também cantem canções elaboradas, eles dançam em silêncio.

Klaus Zuberbühler, um psicólogo da Universidade de Neuchâtel na Suíça que estuda a cognição dos primatas e não esteve envolvido na pesquisa, não ficou surpreso ao ouvir sobre macacos que dançam.

"Movimentos ritualizados como parte de exibições de cortejo [ou seja, ‘danças'] são bastante comuns no reino animal," disse Zuberbühler em um e-mail. Existem pássaros, peixes, insetos e aranhas que dançam.

No entanto, ele acrescentou, na maioria desses casos, o animal dançante é um macho tentando atrair uma fêmea. É mais incomum que fêmeas de animais dancem. Também é "mais intrigante" que a dança aconteça entre parceiros comprometidos, disse ele; muitas das espécies de gibões no novo estudo são monogâmicas.

Alguns pesquisadores procuraram comportamentos semelhantes à dança em outros macacos. No entanto, "em chimpanzés e bonobos, se você me perguntar, não há nada comparável à dança humana," disse Caspar. Ele acha que estudos futuros sobre os gibões vogueing podem trazer insights sobre a evolução da dança em nossa própria espécie.

Ele também acha que os gibões, parentes próximos dos humanos com comportamentos únicos e complexos, são subestimados pelos cientistas. "Eu realmente espero," disse Caspar, "que isso possa ajudar a colocá-los um pouco mais no centro das atenções."