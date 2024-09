'Mini-lua' orbitará a Terra de setembro a novembro

The New York Times

Ao se aproximarem da Terra, os asteroides tendem a fazer uma de duas coisas: na maioria das vezes, eles passam direto. Às vezes, eles colidem, deixando um rastro brilhante no céu do nosso planeta ou uma nova ferida em sua crosta. Mas, muito raramente, os asteroides são capturados pela gravidade da Terra e giram ao redor do planeta, tornando-se, de fato, uma lua —embora efêmera.

Uma rocha espacial recentemente avistada com telescópios terrestres financiados pela Nasa está prestes a fazer exatamente isso, tornando-se temporariamente um companheiro lunar adicional para o planeta Terra.

O asteroide 2024 PT5, relatado este mês nas Research Notes da American Astronomical Society, tem apenas 10 metros de comprimento. Os astrônomos calculam que, de 29 de setembro a 25 de novembro, ele dará uma volta ao redor do planeta antes de se libertar da gravidade terrestre e voar de volta para o espaço.

Pássaros voam em frente à Lua, em Tammoun, perto de Tubas, na Cisjordânia - Raneen Sawafta/Reuters

"É muito legal," disse Federica Spoto, pesquisadora de dinâmica de asteroides no Centro de Astrofísica, Harvard & Smithsonian, que não esteve envolvida no estudo. Ela acrescentou que as observações do 2024 PT5 irão reforçar o conhecimento dos cientistas sobre o tipo de rochas espaciais que flutuam perto da Terra —incluindo aquelas que ocasionalmente colidem com ela.

Asteroides que não conseguem escapar da gravidade da Terra e acabam orbitando o planeta por um tempo são chamados de mini-luas. Sendo tão diminutos e rápidos, eles são difíceis de detectar e identificar formalmente. Às vezes, eles acabam sendo objetos artificiais: a espaçonave Gaia da Agência Espacial Europeia, que mapeia estrelas, já foi confundida com um asteroide. Partes remanescentes de foguetes também já assumiram tais identidades.

"Cada vez que um objeto com uma órbita tão semelhante à da Terra é descoberto, há uma chance de que estejamos apenas recuperando detritos espaciais," disse Raúl de la Fuente Marcos, astrônomo da Universidade Complutense de Madrid e coautor do estudo. Mas, ele disse, as observações do 2024 PT5 indicam que "é um objeto natural, sem dúvida."

O asteroide foi descoberto em 7 de agosto usando o Atlas (Sistema de Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides), financiado pela Nasa. E, de acordo com as projeções dos astrônomos, o asteroide está prestes a realizar uma volta ao redor do planeta que durará dois meses.

A possível história de origem do 2024 PT5 oferece uma reviravolta peculiar. O movimento passado do asteroide sugere que ele é "possivelmente um pedaço ejetado de um impacto na Lua," disse Paul Chodas, diretor do Centro de Estudos de Objetos Próximos à Terra no Laboratório de Propulsão a Jato da Nasa. Em outras palavras, a nova mini-lua da Terra pode ser um fragmento minúsculo da própria Lua.

Apesar de sua possível ascendência lunar, o objeto pode não contar tecnicamente como uma mini-lua.

Para se qualificar normalmente, um asteroide deve orbitar a Terra completamente pelo menos uma vez; o 2024 PT5 realizará uma órbita em forma de ferradura. "Certamente não completará uma revolução completa no sistema Terra-Lua neste outono, então não tenho certeza se eu o classificaria como uma mini-lua," disse Lance Benner, investigador principal do programa de pesquisa de radar de asteroides no Laboratório de Propulsão a Jato.

Sejam mini-luas genuínas ou não, asteroides orbitando a Terra como o 2024 PT5 não são meras curiosidades. Muitos contêm metais preciosos que, um dia, empresas esperam extrair.

"Sempre que falam sobre mineração de asteroides, falam sobre mini-luas," disse Spoto. Uma rocha espacial rica em metais que acaba orbitando a Terra —talvez com a ajuda de uma futura espaçonave que a empurre para a posição— seria um alvo ideal para esses prospectores futuristas.

Pesquisadores de defesa planetária também estão intrigados por objetos como o 2024 PT5. Eles estão principalmente focados em encontrar objetos próximos à Terra com 140 metros de diâmetro —aqueles capazes de aniquilar uma cidade. Até o momento, cerca de 11 mil desses asteroides de um total projetado de 25 mil foram identificados. Mas há milhões de rochas menores e ainda ameaçadoras próximas à Terra cujos paradeiros permanecem desconhecidos, do tipo que ainda poderia causar danos generalizados e vítimas se impactassem uma área populosa.

A descoberta do 2024 PT5 serve como um lembrete de que "há uma rodovia bastante movimentada ao redor da Terra," disse Spoto. Saber para onde todo o tráfego está indo, e como ele é, é de suma importância para todos nós, 7 bilhões de pessoas.