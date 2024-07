Nova demais, velha demais, experiente demais, com muitos filhos, com nenhum filho, magra demais, gorda demais, independente demais, dependente demais. Você com certeza já deve ter ouvido alguma das frases acima. Já percebeu que independentemente da nossa idade ou da fase da nossa vida, as mulheres nunca são "boas o suficiente" para suprir as expectativas irreais criadas pela sociedade? Essa situação piora ainda mais, se é que é possível, quando essas mulheres passam dos 40 anos.

Em vez de serem vistas como profissionais experientes, as mulheres mais velhas que se jogam no empreendedorismo sofrem com várias barreiras, preconceitos e medos que são baseados na sua idade. O pior de tudo é que essas barreiras, medos e preconceitos não são nossos, eles só existem porque vivemos em uma sociedade machista que reprime mulheres. Simplesmente por causa de um número essas mulheres não têm o mesmo espaço que homens em sua mesma faixa etária, além de terem dificuldade de conseguir linhas de crédito e sofrem com estereótipos que as colocam como incapazes de inovar e competir no mercado.

Essa questão da idade é uma falácia pregada pela sociedade que busca incessantemente tornar essas mulheres ainda mais invisíveis - fizkes/adobe stock

Mas na verdade, é justamente o oposto. Essas profissionais possuem amplo conhecimento e suas habilidades advindas de suas vivências no mercado de trabalho definitivamente terão impactos positivos em seus futuros empreendimentos, algo que definitivamente não recebe interferências negativas porque elas passaram dos 40 anos. Tanto não é verdade que, segundo um levantamento feito pelo IBGE, entre 2012 e 2021, o número de empreendimentos de pessoas entre 50 a 59 anos pulou de 16,3% para 19,4%.

Na realidade, essa questão da idade é uma falácia pregada pela sociedade que busca incessantemente tornar essas mulheres ainda mais invisíveis, como se os homens já não tivessem ferramentas o suficiente para fazer isso, de diversas formas. Velha demais, nova demais, magra demais, todos esses são estereótipos usados para nos inviabilizar.

E isso tudo acarreta em diversas questões que se tornam um problema para nós, como o medo de se sentir ultrapassada. Mas em breve você vai descobrir, se ainda não o fez, que essa é só mais uma forma de nos paralisarem, de nos controlarem, pois uma mulher independente sempre vai causar desconforto.

Não deixe que essas ideias preconcebidas te paralisem. Se você tem vontade de empreender, arregace as mangas e vá à luta. O que não falta no mercado e no universo do empreendedorismo feminino são mulheres mais velhas dirigindo seu próprio negócio, eu mesma sou um claro exemplo disso. Sei bem como é difícil ultrapassar todos esses empecilhos, pois já trilhei esse caminho, mas não podemos deixar que uma ideia preconceituosa de que uma mulher não tem mais serventia, não serve para comandar um negócio por causa da sua idade, nos vença. Nunca é tarde para começar algo novo, seja um hobby ou um negócio próprio. E se vai começar a empreender, não deixe de participar de redes de apoio como a Rede Mulher Empreendedora, o apoio de outras mulheres é fundamental para nosso desenvolvimento.

