No último domingo, a influencer Virginia Fonseca comemorou o aniversário de um ano de Maria Flor, sua filha com o cantor sertanejo Zé Felipe.

Colunas e Blogs Receba no seu email uma seleção de colunas e blogs da Folha Carregando...

Com o tema Disney, a festa contou com fogos de artifício, cascata artificial, além de shows de Mickey, Minnie, Pateta, Galinha Pintadinha, Edson e Hudson e Barões da Pisadinha.

Virginia Fonseca Costa com o marido Zé Felipe e as filhas Maria Flor e Maria Alice - @virginia no Instagram

Entre elogios e congratulações, choveram críticas nas redes sociais condenando a mãe (sempre a mãe) por ostentar dinheiro, incluindo um bolo de R$ 58 mil, no aniversário de um bebê.

Não condeno quem faz festa para crianças de um ano. Pelo contrário, chego a admirar quem dedica tempo e muito dinheiro a qualquer comemoração infantil. Explico.

Aos três anos, meus filhos possuem uma agenda de eventos que deixaria o David Brasil, famoso por frequentar todas as rodas de celebridades, com inveja. Por isso, afirmo com propriedade: eu pagaria altas quantias de dinheiro para nunca ter que ir a uma.

Para quem não é familiarizado com o tema —sorte a sua—, são eventos com infláveis, tobogãs, pulas-pulas e centenas de crianças gritando em total descompasso emocional, pois estão "loucas de MD", termo usado para descrever criança que comeu "muito doce".

O som se mistura com trilha sonora infantil e parece o toque do celular Android de um psicopata. A decoração parece ter sido feita pela Maria Antonieta após ingerir LSD. A alimentação, a base de frituras, mini hot-dog frio e corante vermelho garantem a enxaqueca.

Virgínia Fonseca e o marido Zé Felipe e as filhas Maria Flor Fonseca e Maria Alice Fonseca - @virginia no Instagram

No final da festa, os convidados ganham lembrancinhas, que são mais bugigangas que a pobre mãe vai juntar à montanha de tranqueiras na sua falecida sala de casa, já que não tem agenda para bancar a Marie Kondo por dez minutos.

Uma boa lembrancinha de festa seria um kit para os adultos com ansiodorum, canabidiol e comprimidos de Zolpidem.

Entendo que muitas pessoas usam a festa de um ano para apresentar o filho para a sociedade. Mas garanto que a sociedade já conhece a criança das 500 fotos que vocês postam no Instagram.

Por isso, pais de primeira viagem, ouçam meu conselho: No primeiro aniversário de seus bebês, deem algumas caixas de papelão, que eles vão se divertir igualmente.

Façam uma festa para vocês e seus amigos, com comidas e bons drinques. Aos mais empolgados, em vez de Disney, façam com o tema Las Vegas, com jogatina, luta e, para os mais empolgados, algum alucinógeno e sexo grupal e um quarto escuro.

Seus amigos e, no futuro, vocês vão agradecer.