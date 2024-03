No Dia Internacional da Mulher, nós mulheres já aguardamos, um pouco indiferentes, receber flores, bombons, batons, vale-depilação e declarações como: "obrigado por fazer nossos dias melhores, guerreiras".

Embora a data tenha sido criada há mais de 60 anos, poucos sabem o motivo da celebração. Muito menos que a maioria das mulheres não quer ser presenteada com cartões e descontos em churrascaria, mas com igualdade salarial e de direitos. Além de liberdade para viver sem o risco de ser violentada e assassinada.

A verdade é que, desde a criação da data, pouca coisa mudou em relação à desigualdade de gêneros. Estamos quilômetros de distância atrás dos homens no jogo da vida.

Com pouquíssima expectativa de conquistar a tão sonhada equidade, muitas mulheres já pensam em um método mais eficiente. A única solução para termos os mesmos direitos dos homens é: nos tornarmos homens.

Por isso, o melhor presente que poderiam ter no Dia da Mulheres não são flores ou chocolates. É podermos passar um dia inteiro vivendo como um típico homem heterossexual. É o "Dia Internacional da Mulher Ter um Dia de Homem".

No Dia da Mulher ter um Dia de Homem, não vamos ganhar esmaltes, mas a autoestima masculina inexplicável. Poderemos andar sem camisa, com a bermuda do nosso time. Nos acharemos belíssimas com uma barriga de chope do tamanho de uma bola de pilates.

Vamos urinar de pé e molhar assentos de privada. Passaremos o dia perguntando onde estão as coisas, mesmo elas estando a dez centímetros na nossa frente.

No Dia da Mulher Ter um Dia de Homem, não queremos que os homens abram a porta do carro. Queremos discutir quantos cavalos ele corre.

Vamos ser consideradas solteiras cobiçadas após os trinta, não encalhadas e desesperadas.

Poderemos transar com qualquer pessoa e nos chamarão não de piranhas, mas de "garanhonas". Vamos trair namorado e marido, mas a culpa será do nosso amante, aquele destruidor de lares.

Viveremos a vida e a profissão intensamente, porque teremos homens cuidando da casa, dos filhos e até da nossa higiene pessoal.

Receberemos melhores salários e seremos mais respeitadas profissionalmente, mesmo realizando um trabalho medíocre. Se os homens reclamarem, criaremos o "Dia internacional do Homem" para presenteá-los com espuma de barbear e o cartão "obrigada por fazer nossos dias melhores, guerreiros".

No Dia da Mulher ter um dia de Homem, a mulher com filhos terá um dia de pai. Ela não será a primeira pessoa para quem a escola liga quando o filho fica doente.

Não precisaremos trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, cuidando de filhos, casa e marido, além de manter um emprego aos trancos e barrancos. Quando nossos maridos falarem de sobrecarga mental, diremos que somos nós que sustentamos a família.

As mulheres divorciadas visitarão os filhos em alguns finais de semana, dependendo da disposição. Poderão pagar uma pensão insignificante, alegando que, se der mais, o pai gastará o valor para fazer implante capilar.

Podem até sumir do mapa, sem serem julgadas. Para os pais o aborto em vida é legalizado

No Dia da Mulher Ter um Dia de Homem, não seremos consideradas propriedades ou objetos sexuais. Poderemos viajar, andar sozinhas e ficar em casa sem o risco de sermos estupradas e mortas. Quando morrermos, não escreverão chamadas no jornal dizendo que éramos drogadas, abortistas e sem filhos.

Vamos criar mecanismos para os homens acreditarem que são inferiores. Diremos que eles vieram da nossa costela e que o desejo de Deus é que o homem seja o servo da mulher. Muitos até defenderão a gente.

No Dia Internacional da Mulher Viver como Homem, vamos ter amigos para fazer churrasco, jogar futebol, falar de mulher e tirar onda. Não para conversar, desabafar e chorar, que é coisa de gente fraca.

Não faremos terapia, porque é demonstração de fraqueza. Nem iremos ao médico, porque o certo é morrer cedo. Não cuidaremos dos entes queridos em seu leito de morte.

Então terminaremos o dia detestando ser homens. Correremos para os braços das nossas amigas, nossa rede de apoio, para chorar. Porque desde pequenas, aprendemos a cuidar, ouvir e zelar. É isso que nos faz mulheres e assim queremos ser. Então "O Dia da Mulher ter um Dia de Homem" chega ao fim.

Essa coluna foi escrita a muitas mãos, com ajuda de amigas que formam minha rede de apoio.

