Buemba! Buemba! Macaco Simão Urgente! O esculhambador-geral da República!

E vamos de breaking news! Começando por: "Carlos Alves de Itabuna estava brincando com uma tartaruga de borracha quando resolveu enfiar o apito do brinquedo no ânus".

E há meses que o cu dele só apita! Convive já há seis meses com um cu que apita.

O único problema disso é que todo mundo sabe quando ele tá chegando! Rarará!

A segunda: "Chifre é a causa principal para pessoas estarem em situação de rua, diz vereador de Ananindeua".

Não é a miséria nem o desemprego, é o chifre. Entendi, levou um chifre virou morador de rua. Automaticamente.

Como tem chifrudo morando nas calçadas do Brasil! Claro que o cara é bolsonarista!

Ilustração de Fê para coluna de José Simão de 5 de agosto de 2023 - Folhapress

Atenção! A Polícia Federal invadiu a casa da Carla Zambelli. Só porque apresentou o hacker ao Bolsonaro para hackear as urnas eletrônicas!

Essa Zambelli devia ter continuado a morar na Espanha!

O que eu queria mesmo era hackear a conta bancária da Michelle Bolsonaro! Rarará!

E um chargista criou o salmo definitivo da Carla Zambelli: "Conhecereis a verdade e ela vos baterá na porta às seis da manhã. Federais 1:71".

Do Sensacionalista: "Especialistas perguntam por que a Zambelli não perseguiu os agentes da Polícia Federal dando tiros pela rua". Rarará!

Continuo abismado com o Bozo pedindo Pix para pagar as dívidas. Ele recebeu R$ 17 milhões dos otários e ainda não pagou as dívidas. Ele "apicou" na renda fixa! Rarará!

Como diz o Josias de Souza: É uma grande "Pixcaretagem"!

A "Pixcaretagem" do Bozo: produziu a maior quantidade de otários por metro quadrado da história do Brasil!

E essa do Humor Show: "Fui me vestir de rosa para ficar parecida com a boneca Barbie, mas fiquei igual à Peppa".

Ainda bem. Amo a Peppa. Essa Barbie é uma babaca. E a Janja foi de Barbie na posse do Zanin, de rosa! Rarará!

Nóis sofre, mas nóis goza!

Que eu vou pingar o meu colírio alucinógeno!