The New York Times

Um momento crucial no desenvolvimento da cultura moderna de esquerda ocorreu em 2013, quando Ta-Nehisi Coates, ao ler livros sobre a devastação e as consequências da Segunda Guerra Mundial escritos pelos historiadores Tony Judt e Timothy Snyder, percebeu que não acreditava em Deus.

"Não acredito que o arco do universo se incline em direção à justiça", escreveu Coates para a The Atlantic na época. "Eu nem mesmo acredito em um arco. Acredito no caos... Não sei se tudo acaba mal. Mas acho que provavelmente acaba."

Peço desculpas por atribuir tanta importância à crise existencial de um escritor. Mas é justo descrever o autor de "The Case for Reparations" (o caso das reparações, em português) e "Entre o Mundo e Eu" como o intelectual que definiu a era Obama, o escritor cujo trabalho sobre raça e vida americana deu o tom para a trajetória do progressismo durante os anos Trump e para o grande "acerto de contas racial" de 2020 –quando Coates já havia feito uma fuga invejável para a ficção.

O ex-presidente dos EUA Barack Obama (esq.) e o presidente americano, Joe Biden, em evento de arrecadação de fundos em Nova York - Brendan Smialowski - 28.mar.24/AFP

O temperamento de esquerda é, por natureza, mais infeliz do que as alternativas moderadas e conservadoras. A recusa do contentamento é essencial para a política radical; o desejo de pegar os dados do mundo e fazer algo melhor com eles sempre estará ligado a uma gratidão menos relaxada do que a uma insatisfação maior.

Mas a esquerda do século 20 tinha duas âncoras muito diferentes em um otimismo fundamental: o cristianismo da tradição do evangelho social americano, que influenciou o liberalismo do New Deal e infundiu o movimento dos direitos civis, e a convicção marxista de que a lógica férrea do desenvolvimento histórico acabaria por trazer uma utopia secular —confie na ciência (do socialismo)!

Lá fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo Carregando...

O que é notável sobre a esquerda na década de 2020 é que nenhuma dessas âncoras existe mais. A secularização da política de esquerda fez com que o tipo de otimismo cósmico de inspiração cristã que ainda definia, por exemplo, a campanha de Barack Obama em 2008, parecesse cada vez mais irrelevante ou digno de vergonha.

Enquanto isso, o renascimento do marxismo e do socialismo não foi acompanhado por nenhuma recuperação óbvia da fé em uma ciência marxista da história. Conheço muitas pessoas da esquerda que acham que Karl Marx estava certo sobre as contradições do capitalismo; conheço muito menos pessoas que compartilham sua expectativa de que a dialética produzirá um paraíso para os trabalhadores.

Em vez disso, teme-se que, quando o "capitalismo tardio" cair, ele provavelmente levará todo mundo junto, uma sensação de que deveríamos estar "aprendendo a morrer" à medida que a crise climática se agrava, uma crença na supremacia branca como um pecado original sem a promessa clara de redenção.

Para aqueles de mentalidade severa, o pessimismo do intelecto pode coexistir com o otimismo da vontade. "Também não sou cínico", escreveu Coates no mesmo ensaio de 2013. "Aqueles de nós que rejeitam a divindade, que entendem que não há ordem, não há arco, que somos viajantes noturnos em uma grande tundra, que as estrelas não podem nos guiar, entenderão que o único trabalho que importará será o trabalho feito por nós."

Mas não é de se surpreender que alguns desses "viajantes noturnos em uma grande tundra" possam estar um pouco mais inclinados ao desespero do que os esquerdistas do passado. Tampouco deve surpreender o fato de que, em meio à recente tendência de aumento da infelicidade dos jovens, a lacuna de felicidade entre a esquerda e a direita esteja mais ampla do que antes –ou seja, o que quer que esteja deixando os jovens mais infelizes (sejam smartphones, mudanças climáticas, secularismo ou populismo), o efeito é ampliado quanto mais à esquerda você estiver.

A teoria do smartphone sobre o aumento da infelicidade dos jovens foi especialmente noticiada no final de março, graças ao novo livro de Jonathan Haidt, "The Anxious Generation: How the Great Rewiring of Childhood Is Causing an Epidemic of Mental Illness" (A Geração Ansiosa: Como a Grande Reciclagem da Infância Está Causando uma Epidemia de Doenças Mentais, em português). E tem sido impressionante como certas críticas à teoria de Haidt feitas pela esquerda parecem se opor à ideia de que a infelicidade dos jovens poderia ser qualquer coisa, menos racional e natural.

China, terra do meio Receba no seu email os grandes temas da China explicados e contextualizados Carregando...

Veja a proeminente resenha para a Nature feita por uma estudiosa do desenvolvimento infantil, Candice L. Odgers, que citou o "acesso a armas, exposição à violência, discriminação estrutural e racismo, sexismo e abuso sexual, a epidemia de opioides, dificuldades econômicas e isolamento social" dos EUA como alternativas causais plausíveis para o diagnóstico de mídia social de Haidt.

O tom da resenha sugeria que as crianças realmente deveriam estar um pouco deprimidas. Não seria o caso de crescer em meio a "tiroteios em escolas e crescente agitação por causa da discriminação e violência racial e sexual"? E para obter uma resposta a essa infelicidade, sem a Providência nem o socialismo científico disponíveis, Odgers recorreu ao processo terapêutico, lamentando a escassez de psicólogos escolares para ajudar as crianças a processar "seus sintomas e problemas de saúde mental".

Parece que é aí que boa parte da esquerda americana se encontra hoje: consolada nem por Deus nem pela história e esperando vagamente que a terapia possa tomar o lugar deles.