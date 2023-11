Buemba! Buemba! Macaco Simão Urgente! O esculhambador-geral da República!

E o pensamento do dia da tuiteira Beatriz Alvesi: descobri que eu e Taylor Swift temos mais uma coisa em comum, nós desmarcamos o rolê em cima da hora! Rarará!

E a melhor: "Fã que usava fralda geriátrica se revolta após cancelamento do show". Que coisa prática, fralda geriátrica. Evita a fila do banheiro químico! E evita ela cantar sua música favorita enquanto você está no banheiro químico! Rarará!

Alerta vermelho: Taylor Swift chega a SP! Após 60ºC , show adiado, arrastão, mil desmaios e uma morte! "Fãs jogam sal grosso em torno do Allianz em SP!"

Zyca Taylor! Previsão do tempo para shows da Taylor em SP: chuva, vento e trovoada. E uma enxurrada vai levar uma fã para Itaquera! Flávio Dino obriga capinha de chuva no show! Rarará! São Pedro não é fã da Taylor!

Ilustração de Fê Luiz para coluna de José Simão de 25 de novembro de 2023 - Fê/Folhapress

E um amigo escreveu: a rainha do apocalipse chegou! Aí você decide ver a foto da rainha do apocalipse e é uma americana magrela com cara de ratinho! Rarará!

E mais esta: "Biden confunde Taylor Swift com a cantora Britney Spears ao falar do Brasil". Ainda bem que não foi com a Joelma. Eu quero tacacá! Eu vou para o Pará! Eu quero tacacá! Rarara!

E a "selecinha" brasileira? Após três derrotas em seguida, "selecinha" brasileira pede música no Fantástico! Não é o dinizismo, é o dizimismo. Dizimou a "selecinha"!

E o Milei! Mijou para trás! Milei diz que Lula será bem-vindo em sua posse e agradece a Xi Jinping por parabenizá-lo por eleição. Só faltou convidar o Raúl Castro! Rarará!

Sensacionalista: "Oposição argentina quer importar Alexandre de Moraes". El Xandón. Não tem o Gardelón? Xandón Gardelón! E o Jaques Wagner não é cara do capitão do Titanic? Cara e cérebro! Rarará!

E o meme do dia é o cartaz de um filme com "Bozonaro" e Milei! O miliciano e o "mileiciano"! "Debi e Lóide! Dois idiotas em apuros! Em breve nos cinemas!"

Não perco! Aliás, não vou nem se for de graça! Nunca! Mesmo! Rarará!

Nóis sofre, mas nóis goza!

Que eu vou pingar o meu colírio alucinógeno!

Mais ética na demagogia!