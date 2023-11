Buemba! Buemba! Macaco Simão Urgente! O esculhambador-geral da República!

Adorei o post do Sergio Moro: "Achei muito ideológica e mal redigida essa prova do Enen". Enem com "N"! Anta! Ou seja, ele não passaria na prova do Enem! Rarará!

E o grande bafo da semana: o apagão. Apagão não, "Trapagão." Apagão com trapalhada. Da Enel!

Os "Trapagões da Enel"! Os "Enelgúmenos do Apagão"! Rarará! Aí uma nova dupla sertaneja: Enen e Enel! Rarará!

Enel não é uma empresa distribuidora de energia, é uma empresa destruidora de energia! Seis dias sem luz em São Paulo! Jantar romântico à luz de velas. E um amigo foi transar e, devido à escuridão, errou o buraco e acertou no umbigo! Rarará!

A Enel acabou com a transa no chuveiro. Aquela água escorrendo sensualmente pelas costas. Nada disso! Banho gelado, você passa pelo chuveiro e pronto! Não dá nem pra bater uma! Rarará!

E o leitor Cilas Amaral mandou essa: "Bobo News! Enel instala fio terra nos consumidores paulistas". Rarará!

Ilustração de Fê para coluna de José Simão de 10 de novembro de 2023 - Fê/Folhapress

E diz que não foi o temporal que causou o apagão em São Paulo! Foi a Madonna que ligou o vibrador em Lisboa e apagou São Paulo! Foi o Sarney carregando o marca-passo! Rarará!

E a CBF não acerta uma. Marcou o jogo dos lanternas no dia que a luz voltou: América-MG e Coritiba! Rarará! Essa foi a privataria do Tarcísio!

E o meme do dia: um cara vendo TV: "A Lua está se afastando da Terra". E ele: "No lugar dela, eu faria o mesmo". Eu também!

E o Sensacionalista: "São Paulo tem apagão na prefeitura há mais de dois anos, relatam moradores". Piauí

Herald: "Enel ganha selo de sustentabilidade por reduzir consumo em São Paulo".

A Enel é sustentável porque a gente sustenta ela! Rarará!

Nóis sofre, mas nóis goza!

Que eu vou pingar o meu colírio alucinógeno!